„Es müllert wieder“ - so lautete eine der Schlagzeilen, nachdem die DFB-Mannschaft im vergangenen September zu einem ungefährdeten Auftaktsieg in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 gestartet war. Thomas Müller konnte bei diesem 3:0-Sieg seine zehnmonatige Durststrecke endlich beenden.

Die Norweger haben sich bislang als erstaunlich schwaches Team präsentiert, so dass auch der zweite Tabellenplatz in weiter Ferne liegt, der für die Endrunde in Russland reichen könnte. Im Umkehrschluss bedeutet das: Die Deutschen haben es einmal mehr in der Hand, sich mit einem Sieg vor heimischem Publikum dem WM-Ziel mit Siebenmeilenstiefeln zu nähern. Leidenschaftlich und konzentriert aufzutreten dürfte die Devise sein, nur ja nicht pomadig. Denn Joachim Löw wünscht sich ja stets, die Spannung innerhalb der Mannschaft hochzuhalten.

WM Qualifikation 2018:



Deutschland - Norwegen



Anstoß in Stuttgart um 20.45 Uhr

Reporter: Alexander Bleick und Phillip Hofmeister

WDR Event überträgt die Begegnung als Vollreportage live ab 20.45 Uhr.