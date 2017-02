32 Strafverfahren nach Dortmunder Krawallen eingeleitet

Das bestätigte Nordrhein-Westfalens Polizeiinspekteur Bernd Heinen im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtagsam Donnerstag (19.02.2017). 17 Verfahren betreffen den Strafbestand der Körperverletzung.

237 Beamte im Einsatz

Die NRW -Polizei ist nach ihrer Darstellung mit 237 Beamten und " nachalarmierten " Kräften richtig aufgestellt gewesen. Sie habe auch auf eine Bitte der Geschäftsführung von RB Leipzig um besonderen Schutz für den Mannschaftsbus " mit umfangreichen Schutzmaßnahmen " reagiert, betonte der Beamte. Weil die bis zu 400 Dortmunder Ultras nicht an den sicher umgeleiteten Bus herankamen, habe sich die Gewalt " eruptiv " gegen normale Fans gerichtet.

Innenminister Ralf Jäger ( SPD ) forderte bei der Aufarbeitung die Mithilfe der friedfertigen Fans. "Es ist entscheidend für den Fortbestand des deutschen Fußballs, dass in den Kurven klar ist: Wir decken solche Leute nicht, wir offenbaren, wer hier Täter ist. Nur so können sich auch die Ultras davor schützen, allgemein in Verantwortung gezogen zu werden" , sagte Jäger am Donnerstag.

Stand: 09.02.2017, 15:17