3. Liga - Klatsche für Münster, Paderborns Serie endet

Fortuna Köln - Würzburger Kickers 2:1 (0:1)

Dank einer deutlich besseren zweiten Halbzeit hat Fortuna Köln die zweite Niederlage in Folge verhindert und bleibt nach dem 2:1 gegen Würzburg in der Spitzengruppe der 3. Liga. Im Südstadion begannen die Kölner zunächst schwach. Die Kickers hatten früh gute Chancen und erzielten auch das 1:0 (2.) Nach Umstellungen in der Pause wurde Fortuna in Halbzeit zwei zwingender. Daniel Keita-Ruel mit einem Schuss in den Winkel (54.) und Markus Pazurek per Foulelfmeter (58.) drehten die Partie dann noch.