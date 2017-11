Köln: Gegen Borissow Selbstvertrauen tanken

Timo Horn schüttelte energisch den Kopf. Nein, das Europa-League-Heimspiel gegen BATE Borissow am Donnerstag (02.11.2017, 21.05 Uhr) soll für den 1. FC Köln weit mehr sein als eine lästige Pflichtaufgabe. " Wir haben nicht alles aus uns rausgeholt, um Europa kampflos aufzugeben. Jedes Erfolgserlebnis tut uns gut ", sagte der Torhüter während der Pressekonferenz einen Tag vor der Partie mit fester Stimme. " Die Mannschaft lebt, wir geben uns nicht auf, und wir gehen nicht unter ", sagt Horn und beschwört: " Wir müssen uns die Erfolgserlebnisse zurückholen. Es geht nur über Kampf. "

Sieg gegen BATE wäre wichtig für Selbstvertrauen

Mit einem Sieg gegen den weißrussischen Meister könnte der FC nicht nur seine Hoffnungen auf den Einzug in die nächste Runde wahren - vor allem wollen sich die Kölner Selbstvertrauen für den Abstiegskampf in der Bundesliga holen. Dort steht der FC am Tabellenende. Nur vier Tore in zehn Bundesligaspielen, zuletzt der Nackenschlag im rheinischen Derby bei Bayer Leverkusen (1:2) - neben Kampf und Leidenschaft brauchen die Kölner endlich Punkte in der Liga.

