Adlam will Idee weiterverfolgen

Trotzdem will Adlam mit dem BVB sprechen - damit Kinder aus sozial schwachen Familien auch mal ins Stadion gehen können. Er hat das Bild schon direkt in seiner Vorstellung vor Augen: "80 oder 90 Kinder - einfach mal ein anderes Bild auf der Süd. Die fallen auch sofort auf, wenn die anfangen zu brüllen. Die Idee werden wir auf jeden Fall weiter vorantreiben, daran halte ich fest." Hoffnung, dass der BVB die Idee aufgreift. Der Brite lebt seit langem in Dortmund und hat hier einen Pflegedienst aufgebaut. Er hofft nun, dass der BVB bereit ist, eine Regelung zu finden, die so etwas ermöglicht.

Prominente Vorbilder

Vorbild sind die Türkei und Italien: Dort hatten Frauen und Kinder nach ähnlichen Urteilen Spiele im Stadion sehen dürfen.

Stand: 14.02.2017, 15:53