Bayer 04 - Kießling rückt in eine Nebenrolle

Für ein Autogramm nach dem Training hatte Stefan Kießling eigentlich immer Zeit. So auch nach der letzten öffentlichen Einheit von Bayer 04 Leverkusen am Dienstag (15.08.2017), drei Tage vor der Saisonauftakt-Partie bei Bayern München am Freitagabend.

Mit einem breiten Lächeln und ein paar freundlichen Worten bekam auch dieser junge Leverkusen-Fan seine ganz persönliche Unterschrift vom Bayer-Angreifer. Nicht zuletzt aufgrund dieser Fannähe ist der 33-Jährige neben seinen sportlichen Leistungen zum großen Liebling der Anhänger des Werksklubs geworden.

Allerdings mehren sich die Anzeichen, dass sich alle, die sich ihr Trikot oder andere Fan-Utensilien vom sportlich aktiven Kießling noch nicht haben signieren lassen, sich nicht mehr allzu lange Zeit damit lassen sollten. Der langjährige Bayer-Profi, der seit elf Jahren ununterbrochen bei der Werkself spielt, lässt sich neben dem Spielfeld aber auch auf dem Trainingsplatz äußerlich zwar nichts anmerken. Doch auch er scheint immer mehr zu realisieren, dass Neu-Coach Heiko Herrlich kaum noch auf ihn setzt.

Kleiner Einblick ins Seelenleben

Drei Tage nach dem Pokalspiel beim Karlsruher SC, bei dem der Angreifer nicht einmal in den Kader berufen wurde, ließ er zumindest einen kleinen Einblick in sein Seelenleben zu. "Ich möcht über das Spiel nicht reden" , sagte er nur schmallippig. Kevin Volland und Joel Pohjanpalo wurden Kießling in dieser Partie vorgezogen, er scheint nur noch Stürmer Nummer drei zu sein. Trotz des Verkaufs des letztjährigen Stammstürmers Javier "Chicharito" Hernandez.

"Ich habe mit ihm vor der Saison gesprochen, dass die Zukunft von Bayer natürlich die jungen Spieler sind" , sagt Herrlich über seine Verabredungen mit Kießling. "Er nimmt es mit Größe, das zeigt, was für eine Persönlichkeit er ist."

Auf der Suche nach einem neuen Angreifer

Dieses Gespräch und die weiteren Aussagen des Coaches dürften Kießling auch deshalb tief getroffen haben, weil er nach der Amtsübernahme Herrlichs noch neue persönliche Perspektiven erkannt zu haben schien.

Er hoffte vor ein paar Wochen noch darauf - trotz seiner häufig präsenten Hüftschmerzen - die 400er Marke an Bundesligaeinsätzen zu knacken. Fünf Einsätze fehlen ihm dazu noch. "Nun kriege ich die Chance" , sagte er damals im scheinbar sicheren Glauben, wiede eine feste Alternative im Team werden zu können.

Die Realität scheint aber eine andere zu sein. Nun muss Kießling wohl vor allem darauf hoffen, dass seine direkten Konkurrenten für einige Partien ausfallen werden. Hinzu kommt, dass die Leverkusener wohl auch noch auf der Suche nach einem neuen Angreifer für den aktuellen Kader sind.

In der Vorbereitung hatte Herrlich häufig beklagt, dass sich seine Mannschaft zwar viele Chancen herausgearbeitet, aber den Ball nicht über die Linie bekommen habe. Den 33 Jahre alten Kießling sieht der Coach jedenfalls nicht als denjenigen an, der dieses Manko künftig dauerhaft beheben soll.

Neue Aufgaben für den Angreifer

So dürfte sich Kießling in den nächsten Wochen immer häufiger auf der Tribüne denn auf dem Fußballfeld wiederfinden. Allerdings wird sich seine Zukunft trotz dieser für ihn äußerst unerfreulichen sportlichen Neu-Einstufung mit großer Sicherheit trotzdem unter dem Bayerkreuz abspielen. Der ehemalige Nationalspieler soll wohl spätestens nach dieser Saison im Klub für andere Aufgaben eingebunden werden.

Stand: 16.08.2017, 12:24