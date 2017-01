Juwel Isak ist anders als Ibrahimovic

"Dass ihm dieses Etikett Ibrahimovic umgehängt wird, macht die Sache nicht einfacher" , sagt ein leicht genervt wirkender Hans-Joachim Watzke am Montagabend (23.01.17) in einer Fernsehsendung. Aber was sollen die Schweden auch machen. Nach der für sie schrecklichen Europameisterschaft in Frankreich mit dem Aus in der Vorrunde hat ihr einziger Weltklassespieler und Rekordtorschütze König Zlatan bei den "Tre Kronors" abgedankt, er spielt jetzt nur noch Vereinsfußball.

Kein anderer Hoffnungsträger in Sicht

Dass der einst beim HSV einigermaßen kläglich gescheiterte Marcus Berg oder auch John Alberto Fernando Andres Luigi Olof Guidetti (ja, so heißt er wirklich) in Zukunft der schwedischen Nationalmannschaft wieder zu Weltgeltung verhelfen werden, ist ungefähr so gewagt wie die Annahme, dass bei einem Billy-Regal die Einlegeböden auch nach einer langfristigen Vertragslaufzeit noch fest sitzen.

Natürlich muss dann einer herhalten, der mit 17 Jahren sein Nationalelf-Debüt gegeben und mit seinem Tor beim 6:0 gegen die Slowakei den 104 Jahre alten Rekord von Eric Dahlström ausgelöscht hat. Jetzt ist Alexander Isak der jüngste Torschütze der schwedischen Länderspielgeschichte. Knapp zehn Millionen Euro soll Dortmund für den Minderjährigen bezahlt haben, das bedeutet gleich noch eine Bestmarke: Es ist rund das Doppelte von dem Betrag, den die Bayern 1999 für den damals ebenfalls 17-jährigen Roque Santa Cruz an den Club Olimpia nach Paraguay überwiesen haben.

Jüngster schwedischer Torschütze

Isak knackt zudem wie Ibrahimovic die 1,90-Meter-Marke, er ist auch Mittelstürmer, er benutzt auch den Kopf und beide Füße zum Toreschießen. Doch noch kann man sich nur schwer vorstellen, dass dieser schüchterne junge Mann so ein Auftreten an den Tag legen wird wie der Ausnahmeathlet von Manchester United, dass er Gegen- und Mitspieler provoziert und gar kein Problem damit hat, Alphatiere wie Louis van Gaal oder Pep Guardiola öffentlich lächerlich zu machen.

Isak sagt über sich, dass er sich gerne zurückhält, am liebsten einfach nur Fußball spielt und den ganzen Trubel um die vielen interssierten Klubs aus ganz Europa gern ausgeblendet hätte. Er gibt aber zu: "Es ist manchmal schwierig, dass alles nicht mitzubekommen." Der frühere Hoffenheimer Chindeu Obasi, der Isak aus der schwedischen Liga kennt, wünscht ihm, dass "er sich seine Ruhe bewahrt und weiter kämpft" . Dabei hat Obasi mit seiner Einschätzung nach dem Derby von Isaks Klub AIK Solna gegen Obasis Djugardens IF selbst dafür gesorgt, dass das mit der Ruhe entscheidend erschwert wurde: "Alex kann der neue Zlatan werden" , sagte er über den damals 16-Jährigen.

Tempo und Raum

Es wird interssant zu beobachten sein, wie Isak sich in Dortmund in das Spiel von Thomas Tuchel einfügt. Er lebt weniger von seiner Körperlichkeit, seiner Präsenz und diesem unglaublichen Gefühl für die Situation, die Ibrahimovic auszeichnet. Isak bringt Tempo mit, er braucht noch sehr viel Raum für sein Spiel, er geht gern in die Tiefe - mit diesen Eigenschaften darf man ihm durchaus zutrauen, den gerade nach China abgewanderten Adrian Ramos sehr zügig zu ersetzen.

Hoffnung mit der Nummer 14: Alexander Isak zwischen Hans-Joachim Watzke (l.) und Michael Zorc

Allzu lange wird sich Alexander Isak aber nicht mit der Vorrede aufhalten, wenn er so weitermacht wie bisher in seiner jungen Laufbahn. Gleich in seinem ersten Pokalspiel im Februar 2016 erzielte er ein Tor, ebenso bei seinem Ligadebüt im April in der schwedischen Allsvenskan. Auch für die U 17 seines Landes traf er auf Anhieb, im A-Team dauerte es auch nur ein Spiel länger. Von daher wird Martin Schmidt am kommenden Sonntag (29.01.17) gewarnt sein, wenn auf der Dortmunder Auswechseltafel die Nummer 14 aufleuchtet. Mit diesem Joker könnte auf den Trainer von BVB-Gegner Mainz und anschließend auf die ganze Bundesliga einiges zukommen.

