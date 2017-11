Staffelleiter Ternes: "Das Gewaltpotenzial ist einfach vorhanden"

Herr Ternes, wie gefährdet ist der Spielbetrieb im Fußballkreis Arnsberg. Ist das Problem mit Pöbeleien und Angriffen auf Schiedsrichter so unerträglich geworden?

Michael Ternes: Ich glaube nicht, dass das allein ein Arnsberger Problem ist. Es ist vielmehr in ganz Deutschland zu einem Problem geworden. Wir wollten aber bei uns die Reißleine ziehen, bevor es zu spät ist. Wir hatten innerhalb weniger Wochen zwei Angriffe auf den Schiedsrichter, da ist für uns der Punkt erreicht, wo wir sagen: Bis hierhin und nicht weiter. Wir wollen da nicht mehr mitmachen.

Sie selbst sind seit 27 Jahren Schiedsrichter. Welche Veränderungen haben Sie bei Spielern und Zuschauern wahrgenommen?

Ternes: Der Ton auf dem Platz ist viel rauer geworden, es herrscht Gangster-Jargon. Es gab früher auch härtere Ausdrücke, das hat sich aber verschlimmert. Und die Leute sehen noch nicht einmal, dass das Unrecht ist, sondern glauben, das ist üblicher Sprachgebrauch. Und das lässt sich kein Schiedsrichter mehr gefallen.

Fühlen sich die Schiedsrichter denn zunehmend bedroht?

Ternes: Das Gewaltpotential ist einfach vorhanden. Auch die Tätlichkeiten unter den Spielern wie Kopfstöße nehmen ja erheblich zu. Wir müssen jetzt ein großes und deutliches Zeichen setzen und sagen: Für uns ist hier Feierabend. Wir müssen die Schiedsrichter schützen, wir müssen aber auch die Spieler schützen. Auch über die Grenzen von Arnsberg hinaus.

Sie haben eine deutliche Warnung ausgesprochen: "Wenn es so weitergeht, wird es bald keinen Amateurfußball mehr geben." Ist der Sport an dem Punkt bereits angekommen?

Ternes: Die Schiedsrichterzahlen gehen deutlich nach unten, man bekommt fast keinen neuen Leute für diese Aufgabe mehr. Auch die Pöbeleien von draußen sind deutlich heftiger geworden. Und auch viele Spieler haben keine Lust mehr, mit pöbelnden Teamkollegen zusammen zu spielen. Die Schiedsrichter haben keine Lust, sich auf dem Platz bedrohen zu lassen und womöglich noch Schläge zu kassieren. Und sie haben auch keine Lust, ständig Rote Karten zu verteilen. Sie wollen ein vernünftiges Fußballspiel leiten und Spaß haben. Und das ist momentan kaum noch der Fall.

Woran liegt diese Entwicklung?

Ternes: In der Bundesliga geht es doch schon los. Was sich die Spieler da gegenüber den Schiedsrichtern erlauben, geht überhaupt nicht. Und auch auf den Rängen sind die Pöbeleien doch ganz normal. Die Bundesliga ist das Vorbild. Und das zieht sich durch bis in die unteren Ligen und wird übernommen.

Haben sie selbst schon einmal darüber nachgedacht aufzuhören als Schiedsrichter?

Ternes: Noch ist es für mich noch nicht so kritisch geworden, dass ich aufhören will. Ich bin mit Herzblut dabei. Ich glaube auch an das Gute im Menschen und bin zuversichtlich, dass wir das Problem wieder in den Griff bekommen. Unsere Absicht mit dieser Absage ist ja auch, dass wir mit den Vereinen, den Zuschauern und den Spielern ins Gespräch kommen. Wir möchten, dass die Besonnenen auf die Pöbelnden einwirken und Einfluss nehmen. Dann hätten wir schon einen großen Schritt in die richtige Richtung getan.

Das Interview führte Jörg Strohschein

Stand: 07.11.2017, 13:58