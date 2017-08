"Reisende soll man nicht aufhalten"

Das waren nicht die richtigen Worte des 31-jährigen Trainer-Neulings in Richtung eines Spielers, der über Jahre bewiesen hat, dass er für den FC Schalke 04 wirklich alles geben würde. Noch in der letzten Saison bestritt Höwedes als Führungsspieler in der Bundesliga, Europa League und im Pokal 46 Pflichtspiele für die Königsblauen als wichtiger Abwehrstabilisator. Im Frühjahr verschob er lange eine dringend notwendige Leistenoperation, um seinem Klub in Zeiten der Krise zu helfen.

"Benni hat sein persönliches Schicksal immer dem des FC Schalke 04 untergeordnet" , weiß auch Jugendtrainer Elgert. Umso überraschender, dass die Schalker einen solch treuen Akteur nun einfach so gehen lassen. Aber Tedesco setzt in der Abwehr auf andere Leute und wollte sich einen Höwedes auf der Ersatzbank wohl nicht dauerhaft zumuten.

Kehrer ist als Höwedes-Ersatz eingeplant

Schalke wird nun mit einer Stamm-Dreierkette in der Abwehr planen. Links von Zentralverteidiger Naldo spielt Matija Nastasic, rechts vom Brasilianer der junge deutsche U21-Nationalspieler Thilo Kehrer. Dem trauen sie auf Schalke eine große Zukunft zu, allerdings patzte der junge Mann am Wochenende beim 0:1 in Hannover entscheidend.

Als Alternativen hat Tedesco für die letzte Linie nun noch den Spanier Pablo Insua, der ebenso wie Mittelfeldmann Benjamin Stambouli hinten universell eingesetzt werden kann. Auch "Sechser" Johannes Geis ist für die Abwehr als "Back up" vorgesehen, sollte den etatmäßigen Akteuren etwas zustoßen. Wie stabil die Hintermannschaft allerdings agiert, sollte der zentrale Mann Naldo mal längerfristig ausfallen - diese Frage dürfte auf Schalke jetzt eine heikle sein.

Italien feiert "deutschen Stahl"