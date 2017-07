Herrlichs Ansatz ist die Kommunikation

Heiko Herrlich konnte sich noch gut erinnern. Es war die Saison 1999/2000, als er der neue Trainer von Bayer 04 Leverkusen bei Borussia Dortmund kickte und eine ähnliche sportliche Talfahrt mitgemacht hat, wie die Werkself in der vergangenen Saison. "Damals wollten wir Meister werden und Udo Lattek hat uns gerade noch vor dem Abstieg gerettet" , sagt Herrlich. "Da hatten wir irgendwann auch unseren Teamgeist verloren."

So war es auch den Leverkusenern in der abgelaufenen Saison ergangen und die Rheinländer sprangen dem schlimmsten Szenario gerade noch von der Schippe. Solch einen Absturz soll Herrlich in der kommenden Spielzeit nicht nur verhindern. "Ich habe das schon mal mitgemacht, ich weiß wie es in den Spielern aussieht" , sagt Herrlich. Vielmehr soll er die Werkskicker wieder in die internationalen Ränge, bestenfalls in die Champions League zurückführen.

Große Ansprüche beim Klub

Die Ansprüche sind wieder groß unter dem Bayerkreuz, entsprechend sind die Erwartungen. "Mir hat ja keiner die Pistole auf die Brust gehalten, um das hier zu machen. Den größten Druck mache ich mir selber. Ich halte es für möglich, dass wir das schaffen" , sagt der Trainer selbstbewusst.

Um diese verbesserte Arbeitsgrundlage herzustellen, hat der 45-Jährige zwar noch ein paar Wochen Zeit, doch um seine Vorstellungen von einem erfolgreichen Spiel auch tatsächlich umzusetzen zu können, hat er seine Aufgabe sofort begonnen. Nach zwei Tagen Leistungsdignostik ( "Kannte ich noch gar nicht über so einen langen Zeitraum." ) stand am Mittwochvormittag (05.07.2017) zunächst einmal die erste Trainingseiheit auf dem Programm.

Viel Fußball, aber auch viel Kommunikation

Viel Fußball, aber gleichzeitig auch viel Reden und Kommunikation betreiben ist die Prämisse von Herrlich. "Fußball ist immer Teamsport. Darum hat man ja als Fünfjähriger auf dem Schulhof angefangen, um mit den anderen Kindern zu jubeln" , sagt Herrlich. Diese Erkenntnis sei es, die er seinen Spielern vermitteln will - und um sportlichen Erfolg zu haben, wohl auch vermitteln muss.

"Ich habe noch nie ein erfolgreiches Team gesehen, dass sich untereinander nicht ausstehen kann" , sagt der Fußballlehrer, der zuletzt mit Jahn Regensburg in die 2. Liga aufgestiegen war.

Dauerhaft hohe Leistungsgrenze

Sein Ziel ist, die Mobilisierungsschwelle bei seinen Profis dauerhaft hoch zu halten, damit sie regelmäßig ihre nah an ihre Leistungsgrenze geraten. Das soll mit körperlichen Training und vielen persönlichen Gesprächen gelingen.

Herrlich will seinen Profis aufzeigen, wie sie ihren Wirkungsgrad auf möglichst hohem Niveau halten können. Herrlichs Credo ist eindeutig: Der Gegner müsse stets den selben Gedanken haben. "Scheiße, dass die gegen uns spielen müssen. Da müssen wir unsere Haltung ändern."

