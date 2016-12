Dieter Hecking - ein Westfale soll die Borussia retten

Es wurde viel geredet und spekuliert, jetzt ist es endgültig fix: Dieter Hecking wird neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach. Nach unruhigen Zeiten und der Trennung von Chefcoach André Schubert soll der 52-Jährige bei den "Fohlen" wieder für Ruhe und Stabilität sorgen. Gleichzeitig soll er der zuletzt vollkommen verunsichert wirkenden Mannschaft Sicherheit, Selbstvertrauen und Spielkultur zurückgeben, und sie in andere Tabellenregionen führen. Mit gerade einmal vier Siegen aus 16 Spielen steht Gladbach derzeit auf Platz 14 - das hatten sich die Verantwortlichen wahrlich anders vorgestellt.

Trug bereits als Spieler das Gladbach-Trikot: Dieter Hecking in der Saison 1983/84

Klingt nach einer großen Herausforderung für den Neuen an der Seitenlinie. Doch gerade das ist es, was Hecking so reizt. Denn der gebürtige Westfale, der zu Beginn seiner Profikarriere zwischen 1983 und 1985 sechs Bundesligaspiele für die Borussia absolviert hat, gilt als Trainer, der nicht vor schwierigen Aufgaben zurückschreckt und die von ihm betreuten Teams beständig weiterentwickelt.

Aufstiege mit Lübeck und Aachen

So führte er den VfB Lübeck 2002 in die 2. Liga, schaffte dort den Klassenerhalt und stand mit den Schleswig-Holsteinern 2004 im Halbfinale des DFB-Pokals. Mit Aachen sorgte er nicht nur im UEFA-Cup für Aufsehen, er schaffte mit der Alemannia auch den langersehnten Aufstieg ins Fußball-Oberhaus. Seine längste Amtszeit als Trainer absolvierte Hecking bei Hannover 96 - 101 Partien coachte er die Niedersachsen und formte aus dem einstigen Abstiegskandidaten ein Team, das phasenweise um die UEFA-Cup-Plätze mitspielen konnte.

Dass Hecking für den Erfolg nicht unbedingt große Namen und gestandene Profis braucht, bewies der 52-Jährige in Nürnberg eindrucksvoll. Bei den Franken baute er mit vielen jungen Spielern eine schlagkräftige Mannschaft auf, mit der er 2010 in der Bundesliga Rang sechs erreichte - für den "Club" die beste Platzierung seit 1988. Damit passt Hecking perfekt in das von Borussias Sportdirektor Max Eberl ausgegebene Profil. Denn der forderte unlängst einen Trainer, "der mit uns den Weg weitergeht, mit jungen Spielern zu arbeiten und etwas aufzubauen".

Hecking als Krisenmanager in Wolfsburg

Hecking feiert mit Wolfsburg den Gewinn des DFB-Pokals

Zuletzt war Hecking beim VfL Wolfsburg aktiv. Dort fand er zunächst ähnlich schwierige Bedingungen vor wie jetzt in Gladbach. Er übernahm die "Wölfe" auf dem 15. Tabellenplatz. Dank seiner Fähigkeiten als Krisenmanager schaffte er am Ende noch Platz zehn. In seinem zweiten Jahr erreichte er mit dem VfL dann bereits die Europa League, ein Jahr später gelangen die Vizemeisterschaft und der Einzug in die Champions League. Zudem gewann er mit Wolfsburg 2015 den DFB-Pokal und Supercup - und damit seine ersten beiden Titel im deutschen Fußball.

Eine Entwicklung, die man in Gladbach auch gerne sehen würde - und die man ihm dort ohne Weiteres auch zutraut: "Dieter Hecking ist ein Trainer mit viel Erfahrung, der auf unterschiedlichem Niveau mit verschiedenen Vereinen sehr erfolgreich gearbeitet hat" , sagte Eberl am Donnerstag (22.12.2016). Mit seiner ehrlichen, bodenständigen und vor allem authentischen Art, soll Hecking der Borussia "einen neuen Geist verleihen", so der Sportdirektor weiter.

Natürlich ist auch bei Dieter Hecking nicht immer alles rund gelaufen. Doch Krisen, wie zuletzt in Wolfsburg, hauen das Trainer-Urgestein schon längst nicht mehr um. Im Gegenteil: "Ich habe aus der Situation beim VfL viel mitgenommen" , verriet der Coach des Jahres 2015 der "Süddeutschen Zeitung" und fügte selbstkritisch hinzu: "Ich hätte in dieser Phase noch mehr auf die Spieler einwirken sollen, noch mehr gegensteuern sollen" - das kann er ja jetzt in Gladbach besser machen.

Stand: 22.12.2016, 10:47