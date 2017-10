Der Vorbereiter des Wunders von Bern wird 90

In seiner Heimatstadt bekam er den Spitznamen "De Knoll" (Der Dickkopf). Der Dickkopf ist einer der größten Spieler, den der 1. FC Köln jemals hervorgebracht hat - eine lebende Legende. Und das nicht nur wegen des WM -Titels 1954. 1962 und in der ersten Bundesliga-Saison 1964 wurde er mit dem FC deutscher Meister, 1963 Fußballer des Jahres. Seine gesamte Karriere über spielte er für den Klub, dem auch im hohen Alter noch sein Herz gehört.

Geburtstagswunsch: ein FC -Sieg

Am Abend seines Geburtstags spielt der FC in der Europa League bei BATE Borissow in Weißrussland. Schäfer, der zurückgezogen in Köln lebt, wird seinem Herzensklub daheim die Daumen drücken. "Wir feiern im engsten Kreis und werden das eine oder andere Fässchen Kölsch köpfen" , sagte Schäfer dem kicker. "Aber am Abend wird der Fernseher angemacht. Mit Sicherheit. Der FC soll mich an meinem Geburtstag mit einem Sieg beschenken."

Schäfer wurde 1957 als Nachfolger von Fritz Walter Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Nach seiner Laufbahn als Fußballer versuchte er sich kurzzeitig als Co-Trainer, dann kehrte er dem Fußball als Funktionär jedoch den Rücken. "Ich wollte nie Trainer werden" , sagte er der Zeit. "Wenn ich Trainer werde, verlange ich von meinen Spielern die gleiche Einstellung zum Sport wie ich sie hatte. Aber ich weiß, dass es die nicht mehr gibt."

Auch den Personenkult um die "Helden von Bern" lehnte Schäfer immer ab. "Es ist doch kein Heldentum, wenn ich ein Spiel gewinne, und sei es eine Weltmeisterschaft" , sagte Schäfer 2006. Und ein Wunder sei es auch nicht gewesen: "Im Sport haben Außenseiter immer eine Chance. Wir haben sie genutzt, daran ist nichts Übernatürliches."

red/sid/dpa | Stand: 17.10.2017, 10:31