Hannover 96 lässt im spannenden Aufstiegsrennen nicht locker. Die Niedersachsen setzten sich am 31. Spieltag mit 1:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf durch und haben drei Spieltage vor Saisonende als Dritter drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer VfB Stuttgart. Düsseldorf gerät dagegen immer mehr in Abstiegsgefahr.

"Die Leistung war gerade in der ersten Halbzeit noch nicht erstligareif" , sagte 96-Trainer Andre Breitenreiter: "Aber wir sind jetzt acht Spiele in Folge ungeschlagen, sieben davon zu null. Das ist positiv." Niclas Füllkrug traf schon in der Anfangsphase zur Führung für die Elf von Breitenreiter (8.), die mit dem Selbstvertrauen aus sieben Partien ohne Niederlage antrat. Nach dem Blitzstart bestimmten die 96er zunächst die Partie, verloren aber nach und nach im ersten Durchgang ihren Schwung.