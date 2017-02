VfL in Hannover wohl mit Fabian und Quaschner

" Wir gehen davon aus, dass Patrick Fabian und Nils Quaschner am Montag mit dabei sind ", sagte Trainer Gertjan Veerbek vor der Partie am Montagabend (12.02.2017, 20.15 Uhr). Für Tom Weilandt und Timo Perthel indes scheint ein Einsatz noch zu früh. Das gilt auch für Pawel Dawidowicz, Stefano Celozzi, Maxim Leitsch, Jannik Bandowski, obwohl die Spieler laut Verbeek im Training zuletzt " immer mehr machen können. "

Verbeek: "Agieren ist immer möglich"

Obwohl die Niedersachsen Aufstiegskandidat sind und somit als Favorit in das Spiel gehen, sieht der Coach dennoch seine Chancen: " Bei meiner Idee von Fußball ist agieren immer möglich. Egal, gegen wen es geht. " Dennoch ist sich Verbeek der Schwere der Aufgabe bewusst. " Gerade in unserer Situation, in der wir noch immer viele Verletzte haben und Automatismen nicht so da sein können, kann es von der Abstimmung und Kommunikation nicht so laufen, wie ich es gerne hätte ", so der Holländer. " Es ist leider so, das sind die Fakten. Aber damit müssen wir klar kommen, das versuchen wir so gut wie möglich zu lösen. "

