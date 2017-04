Schalke - Goretzka stellt die Qualitätsfrage

Sein Blick wirkte verbittert, sein Gesicht schien zu einer Maske erstarrt zu sein. Als das 1:2 des FC Schalke 04 bei Darmstadt 98 feststand, stapfte Leon Goretzka wutentbrannt vom Feld. Es wirkte, als sei es eine ganz persönliche Niederlage für den Mittelfeldspieler gewesen, die er erstmal für sich verkraften musste.

Zwei Tage später, am Dienstag, hatte sich der größte innere Ärger des 22-Jährigen zwar wieder gelegt, aber seine Analyse der derzeitigen Befindlichkeiten des Teams, in dem er eine Führungsrolle einnehmen soll, legte er schonungslos offen.

"Dass der Druck ziemlich groß ist, sollte jedem klar sein" , sagte Goretzka vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Ajax Amsterdam am Donnerstagabend (20.04.2017). Das Hinspiel hatten Goretzka und Co. nach einer desolaten Leistung überaus glücklich mit nur 0:2 verloren.

Goretzka: "Es fehlt ein bisschen Qualität"

Dann wurde der Hoffnungsträger noch detaillierter. Vor allem die mangelnde Konstanz ist schließlich seit Wochen das bestimmende Thema bei den Königsblauen. Auch Goretzka hatte dazu seine ganz eigene Meinung: "Konstanz ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Aktuell fehlt uns vielleicht ein bisschen Qualität, um Woche für Woche an die Leistunsgrenze zu gehen. Wenn wir die Grenze erreichen, sind wir gut. Das haben wir schon oft genug bewiesen. Aber wir machen es viel zu selten."

Damit sprach er ein sensibles Thema am Berger Feld an. Denn zum einen beklagen die Schalker seit Saisonbeginn eine Verletztenmisere, die außergewöhnlich erscheint. Für das Spiel gegen Amsterdam drohen auch die Defensivspezialisten Benedikt Höwedes (Wade) und auch Sead Kolasinac (Leistenprobleme) weiterhin auszufallen. Zum anderen sind die Spieler, die stattdessen auf dem Feld stehen, nicht so konkurrenzfähig, als dass sie die personellen Verluste qualitativ ausgleichen könnten.

Spielerische Defizite

Aber auch Goretzka selbst ist beteiligt an diesem Schalker Dilemma, ohne dass er dafür voll in die Verantwortung genommen werden könnte. Auch seine Leistungen waren im Rahmen seiner Möglichkeiten zuletzt eher bescheiden. An seinem Einsatz, seinen Willen und seiner Laufbereitschaft gab Goretzka weiterhin keinen Anlass zu Kritik. Aber in spielerischer Hinsicht hatte auch er den Faden verloren.

Viel zu häufig schleppte er aber den Ball quer über das Spielfeld, ohne den richtigen Zeitpunkt für ein Abspiel zu finden. Von Torgefahr war er zudem weit entfernt. Seiner Führungsrolle auf dem Feld konnte er dadurch nicht uneingeschränkt gerecht werden.

Normale Formschwankungen

Allerdings sind derlei Formschwankungen für einen solch jungen Spieler völlig normal und müssen vom Trainerstab und der sportlichen Leitung eingeplant werden. Die Alternativen für einen schwächelnden Goretzka sind im Kader der Schalker aber weit und breit nicht zu sehen. Sollte sich Goretzka wieder steigern, wird das gesamte Team davon profitieren.

Gegen die Niederländer soll nun irgendwie doch noch die Kehrtwende geschafft werden. "Wir haben vor dem Hinspiel gesagt, dass wir uns eine gute Ausgangslage verschaffen wollen. Dann haben wir komplett versagt. Jetzt wollen wir uns verbessern und das Wunder schaffen, dafür werden wir alles tun" , sagt Goretzka. Wie genau das gelingen soll, verriet Goretzka nicht. Wie so vieles ist auch das unklar auf Schalke.

Stand: 19.04.2017, 10:51