Borussia im Trainingslager - "Jetzt geht es richtig los"

" Jetzt geht es richtig los. Am Anfang fehlen ja immer viele Spieler ", sagte Borussias Trainer zum Start des Trainingslagers am Montag (17.07.2017), der sich nach den Bedingungen am Tegernsee gar nicht groß erkundigt hat. " Wenn ein Verein zum sechsten Mal dort hinfährt, müssen die Bedingungen gut sein ", sagte Hecking.

Stindl und Ginter stiegen erst in einer Woche ein

Bis auf die verletzten Profis Timotheé Kolodziejczak (Muskelfaserriss) und Josip Drmic (Aufbautraining) sowie die beiden Nationalspieler Lars Stindl und Matthias Ginter ist die Mannschaft im Trainingslager komplett. Die beiden Confed-Cup-Sieger werden erst in der nächsten Woche einsteigen. Hecking hofft, dass sein Kapitän schnell in den Rhythmus findet. " Lars hat jetzt vier Wochen unter Wettkampfbedingungen gespielt und trainiert, hat fünf von sieben Länderspielen gemacht. Da hat er nicht viel verloren. Wir gehen davon aus, dass er physisch sehr schnell ein hohes Niveau haben wird ", meinte Gladbachs Coach.

Bislang die jungen Spieler im Fokus des Trainers

In den ersten Trainingswochen warf Hecking verstärkt einen Blich auf die neuen, jungen Spieler, wie etwa Reece Oxford.

In den ersten beiden Trainingswochen und bislang vier Testspielen hat sich Hecking vor allem einen Überblick über die neuen, jungen Spieler wie Reece Oxford, Mickael Cuisance und Julio Villalba machen können. Sein Eindruck: " Charakterlich passen die neuen Spieler alle rein. " Täglich zwei Einheiten und ein Doppel-Test am Donnerstag gegen Leeds United (14.15 Uhr) und OGC Nizza (18.00 Uhr) stehen auf dem Programm. Dabei kommt es dann erstmals zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Borussen-Trainer Lucien Favre, der mit seinem französischen Team nach Rottach-Egern kommt.

Gladbach in den Tests bislang unbesiegt

In den bisherigen Testspielen blieben die Gladbacher zwar unbesiegt, doch vor allem beim Telekom Cup am Wochenende im Borussia-Park gegen die Bundesliga-Konkurrenten Bremen und Hoffenheim lief es speziell in der Offensive noch nicht rund. Von den jungen Spielern war der Coach allerdings angetan. " Sie haben mir sehr viel Positives gezeigt ", sagte Hecking.

Stand: 17.07.2017, 12:06