Stolze 95 Tore in 139 Spielen gelangen Pierre-Emerick Aubameyang für Borussia Dortmund alleine in der Bundesliga. Hier präsentiert er die Torjägerkanone, die er als Torschützenkönig der Saison 16/17 erhielt. Seine Tore sind für die Westfalen so etwas wie eine Lebensversicherung. Auch in dieser Saison traf er wettbewerbsübergreifend bereits 15 Mal.