Schottisches Vorbild

Zahl der Übergewichtigen stark angestiegen

Die ursprüngliche Idee zu dem Projekt stammt aus Schottland. Dort heißt die Initiative "Footballfans in Training". Sie wurde 2010 gegründet und mittlerweile beteiligen sich dort 30 Clubs. Seit vergangenem Jahr wird das Programm dort auch für Frauen angeboten. " Langfristig planen wir das auch ", sagt Matthis Morgenstern vom Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel, das das Projekt in Deutschland wissenschaftlich betreut.

Langfristig auch als Angebot an Frauen

" Frauen sind in vielen Bereichen benachteiligt, nicht aber was Fitness und Abnehmen angeht ", sagt Morgenstern weiter. Um das Interesse der Männer zu wecken, sei das Projekt bewusst in die männliche Umgebung eines Fußballstadions gelegt worden. Nach einer Studie der Techniker-Krankenkasse in Hamburg steigt die Zahl der Adipositas-Erkrankungen in Deutschland dramatisch an: Von 580.000 Arztbesuchen wegen Ernährungskrankheiten stieg diese Zahl auf fast 700.000 im vergangenen Jahr.

Stand: 26.01.2017, 12:30