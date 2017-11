Attacke auf Schiedsrichter - Spieltag im Kreis Arnsberg abgesagt

Zum Schutz der Schiedsrichter sind für Sonntag (12.11.2017) alle Meisterschaftsspiele im Kreis Arnsberg abgesagt worden. Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) teilte am Montag (06.11.2017) mit, dass Michael Ternes, Vorsitzender des Kreis-Fußball-Ausschusses, alle Vereine der Kreisligen A bis D über die Spieltagsabsage informiert habe.

FLVW befürwortet Maßnahme

Grund für diese Maßnahme seien zunehmende Pöbeleien, Beschimpfungen und Gewalt gegen Schiedsrichter, die am Sonntag in einer Attacke gegen einen jungen Unparteiischen und einem Spielabbruch in der Kreisliga B gipfelten. Der FLVW befürworte die auch vom Kreisvorstand getragene Maßnahme.

" Eine Generalabsage ist immer die Ultima Ratio. Wir können die Beweggründe jedoch zu 100 Prozent nachvollziehen und unterstützen die Entscheidung der spielleitenden Stelle im Kreis Arnsberg zum Wohle unserer Schiedsrichter ", sagt FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski.

Stand: 06.11.2017, 22:07