EM 2024 - Viele Bewerbungen für zehn Austragungsorte

Laut DFB müssen die Stadien eine "Netto-Sitzplatzkapazität" - das ist die Kapazität ohne Medienplätze und Sitze mit Sichtbehinderung - von mindestens 30.000 aufweisen. Und so gibt es unter den 18 Interessenten einige große Favoriten, einige Wackelkandidaten und auch klare Außenseiter.

Sieben Stadien sind wohl sicher dabei

Es gibt einige Stadien, an denen es eigentlich kein Vorbeikommen gibt. Das gilt vor allem für die großen, prestigeträchtigen Stadien in München, Hamburg und Dortmund sowie das Olympiastadion in Berlin.

Frankfurt ist als Heimat des DFB ebenfalls ein Favorit, Gelsenkirchen und Stuttgart dürften allein durch ihre Größe kaum außen vor bleiben.

Starke Bewerbungen für wenige Plätze

Ukrainische Spieler feiern 2006 ihren Sieg im WM-Achtelfinale in Köln

Und so bleiben nur wenige Plätze für die restlichen Interessenten - von denen einige überraschend nicht dabei sein könnten. Zur WM 2006 sind viele Stadien in Deutschland aufwändig und teuer um- oder neugebaut worden, es gibt viele Sportstätten, die hohen Ansprüchen genügen. Allerdings wurde die Weltmeisterschaft damals in zwölf Städten ausgetragen, die EM 2024 würde in nur zehn Städten stattfinden.

Leipzig, Köln, Kaiserslautern, Nürnberg und Hannover haben unter den restlichen zehn Bewerbern durch die erfolgreiche Durchführung von Spielen der WM 2006 zwar gute Chancen, doch zwei von ihnen fallen alleine der Rechnung nach durch - mindestens.

Die Chance der Verschmähten von 2006

Eröffnungsfeier der EM 1988 im alten Düsseldorfer Rheinstadion

Sollten es sogar noch mehr sein, kommen möglicherweise die drei Städte zum Zuge, die bei der WM 2006 nicht berücksichtigt wurden. Denkbar ist auch, dass der DFB hier einige Stadien bevorzugt, da sie 2006 trotz Tauglichkeit leer ausgegangen waren. Das gilt für Düsseldorf, wo 1988 die bisher einzige EM in Deutschland eröffnet worden war, und für Mönchengladbach.