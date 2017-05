Ermin Bicakcic kam die Treppen hinauf und gab den Reportern einen Tipp: "Interviewt doch mal den Schiedsrichter." Die Hoffenheimer waren verärgert, und das zurecht. "Das Tor war Abseits, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren", sagte Dortmunds Trainer Thomas Tuchel. Er meinte das 1:0, dass Marco Reus schon in der vierten Minute für den BVB erzielt hatte.

Dembélé nimmt sich Rudy vor

Der frühe Treffer passte den Dortmundern noch viel besser als sonst in ein Konzept, dass sich von dem gewöhnlichen deutlich unterschied. Tuchel ist ein Trainer, der häufiger den Ball haben will als der Gegner. Er möchte die Mannschaft stellen, die in der Initiative ist. Am Samstag aber verabschiedete er sich wieder mal von dem Prinzip, wie schon im Heimspiel gegen den FC Bayern, das ebenfalls gewonnen worden war.

Der BVB überließ den Hoffenheimern den Ball, die Gäste kamen letztlich auf eine Quote von 57 Prozent. Allerdings war es ein wesentliches Anliegen Tuchels, dass Sebastian Rudy isoliert wird. Ousmane Dembélé hatte die Aufgabe, den defensiven Mittelfeldspieler der TSG in Manndeckung zu nehmen.

"Das war jetzt gar nicht so schlimm. Dadurch hatten die anderen mehr Platz, Kevin Vogt zum Beispiel", sagte Rudy. Vogt kam dadurch 130 Mal an den Ball, Rudy nur 60 Mal. Sogar Kerem Demirbay als "Achter" war häufiger am Ball (62 Mal).

Statischer Aufbau Hoffenheims

Das Aufbauspiel der TSG, das weitgehend an Rudy vorbei lief, war recht statisch. Es gelang den Gästen kaum, gefährlich vor das Tor des BVB zu kommen, weil im Angriffsdrittel zu viele Fehlpässe gespielt wurden.

Dieses Problem hatten auch die Dortmunder. Dembélé zeigte bei Ballbesitz eine schwache Partie, auch Pierre-Emerick Aubameyang leistete sich viele Fehler, wirkte müde, stand allerdings ein Mal richtig und erzielte seinen 28. Saisontreffer.

"Wir haben heute von Beginn an eine herausragende Verteidigungsleistung gezeigt. Das war der Schlüssel", lobte Tuchel das Defensivverhalten des BVB, das Sebastian Rudy als Kompliment für seine Mannschaft wertete. "Die Dortmunder haben nichts mehr gemacht. Sie standen sehr tief", sagte der Kapitän der TSG. Allerdings entwickelte sich das erst im Lauf der zweiten Halbzeit so.

Nagelsmann stellt um - vergeblich

Vor der Pause stand der BVB in einem 3-4-1-2-System höher im Feld als die Hoffenheimer, die ebenfalls mit einer Dreierkette begannen, in der Schlussphase aber auf ein sehr riskantes 4-4-2 wechselten, was letztlich Lukasz Piszczek den Raum gab, den dieser für die Flanke vor dem 2:0 nutzte.

Julian Nagelsmann hatte schon zur zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt. Er löste das klare 5-3-2 auf, in dem die TSG vor der Pause bei Dortmunder Ballbesitz verteidigte. In einem 5-1-2-2 wollte er den BVB früher stören und nach Ballgewinn kürzere Wege zum Tor haben. Doch aus dem Spiel heraus warteten die Gäste vergeblich auf eine gute Möglichkeit.

"Wir hatten nach der Pause keine megaklaren Chancen mehr" , bemängelte Nagelsmann, der insgesamt zufrieden war: "Wir haben ein gutes und mutiges Auswärtsspiel gemacht. Jeder hat gesehen, dass wir gewinnen wollten."

Tuchel: Harte Wochen kommen

Die Protagonisten waren sich in dem Urteil weitgehend einig, ein gutes Spiel gesehen zu haben. Aufgrund der vielen Mängel im Offensivspiel beider Mannschaften war dies jedoch schön gefärbt, zumal beide Vereine in der kommenden Saison in der Champions League spielen wollen.