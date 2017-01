"Er wird sicherlich dann wieder fit sein und dem Trainer in Mainz zur Verfügung stehen" , sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Der aktuelle Bundesliga-Top-Torjäger (16 Saisontreffer) und Gastgeber Gabun hatten am Sonntag (22.01.2017) durch ein 0:0 im dritten Gruppenspiel gegen Kamerun das Viertelfinale des Afrika-Cups verpasst.

Steht Isak schon bereit?

In Abwesenheit ihrer eingebauten Torgarantie würgten sich die Borussen zu einem schmeichelhaften 2:1-Erfolg über lange in Unterzahl spielende Bremer. Auch wenn "Aubas" Vertreter André Schürrle ein gutes Spiel machte und sein erstes Ligator für die Dortmunder erzielte, ist Aubameyang wohl durchaus schon wieder ein Kandidat für die Startelf - notfalls auch mit Schürrle.

Offensiv hat sich der BVB außerdem auch nochmal mit dem schwedischen Jungtalent Alexander Isak verstärkt. Um den Transfer des Teenagers gab es im Nachklang ein bisschen Wirbel, weil Trainer Thomas Tuchel angeblich gar nicht richtig involviert war, aber Tuchel war bemüht. Und für die Partie in Mainz ist Isak sowieso noch keine Option, weil der BVB die Spielerlaubnis noch nicht hat.

Mainzer Abwehr zuletzt mit leichtem Aufwärtstrend

Aber allein Aubameyangs Rückkehr ist schon keine gute Nachricht für die Mainzer Defensive, die aktuell die drittschlechtesten Werte der Bundesliga aufweist. Gegen den 1. FC Köln war jedoch diesbezüglich zum Ende der Hinrunde zuletzt ein Aufwärtstrend zu erkennen - die Null stand. Vorne wie hinten. An einer stabileren Abwehr hatte man bei den Rheinhessen in der Winterpause gearbeitet, mit dem Offensiv-Ensemble des BVB wartet indes nun die erste große Bewährungsprobe.

In der Hinserie gab es ein knappes 2:1 für die Dortmunder, Doppeltorschütze? Natürlich Pierre-Emerick Aubameyang. Beide Vorlagen gab außerdem André Schürrle. Für Tuchel stellt sich die Offensive bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte zumindest statistisch gesehen also beinahe von selbst auf.

Mögliche Aufstellungen

1. FSV Mainz 05: Lössl - Donati, Bell, Bungert, Bussmann - Frei, Latza, Gbamin - Öztunali, Jairo - Muto

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Weigl - Götze, Guerreiro - Dembele, Reus - Aubameyang

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

red/sid | Stand: 27.01.2017, 08:00