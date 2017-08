Fortuna Köln bezwingt auch den KSC

Fortuna Köln hat zumindest bis Samstag die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga erobert. Das Team von Trainer Uwe Koschinat bezwang am Freitagabend (18.08.2017) den Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC im Südstadion mit 3:0 und holte damit im fünften Saisonspiel schon den vierten Sieg.

Die Fortuna kontrollierte das Spiel von Beginn an und ließ kaum Gäste-Chancen zu. Ein Eigentor von Karlsruhes Bülow brachte Köln in Führung (11. Minute). Der starke Verteidiger Bernard Kyere traf per Kopf zum 2:0 (33.). Robin Scheu sorgte dann mit dem 3:0 kurz nach der Pause für die Vorentscheidung (50.).

Die Karlsruher konnten den Gastgebern danach nicht mehr gefährlich werden. Die souveränen Kölner legten sogar noch nach: Bender schoss in der 89. Minute zum 4:0 ein.

Paderborn kann sich Tabellenführung zurückerobern

Am Samstag sind dann zwei weitere NRW -Klubs im Einsatz: Der SC Paderborn gastiert bei RW Erfurt und möchte die Tabellenführung von den Kölnern zurückerobern; der Tabellensechste Preußen Münster empfängt unterdessen den 1. FC Magdeburg. Am Sonntag empfängt Tabellenschlusslicht Sportfreunde Lotte den FC Carl-Zeiss Jena.

Stand: 18.08.2017, 20:53