Paderborn gewinnt in Unterzahl bei Fortuna Köln

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat am Freitagabend (28.04.2017) im Kampf gegen den Abstieg einen überraschenden 1:0-Sieg bei Fortuna Köln gefeiert - und das in Unterzahl. Die Paderborner hatten über weite Strecken weniger vom Spiel und nach der Gelb-Roten Karte gegen Tim Sebastian auch einen Mann weniger auf dem Feld. Aber dank des Treffers von Aykut Soyak kurz vor dem Schlusspfiff entführten sie trotzdem alle drei Punkte.

Im Kampf gegen den Abstieg werden selten Schönheitspreise vergeben. Das mussten auch die Beobachter der Begegnung zwischen Fortuna Köln und dem SC Paderborn feststellen. In der ersten Hälfte waren beide Teams vor allem darum bemüht, Fehler zu vermeiden.

Nach der Pause erwischt Köln den besseren Start

In der torlosen ersten Hälfte war es Lars Bender, der die Fortuna mit einem Distanzschuss um ein Haar in Führung gebracht hätte, aber Paderborns Schlussmann Michael Ratajczak parierte glänzend. Auf der Gegenseite war André Poggenborg auf dem Posten, als Marc Vucinovic im Strafraum aus halbrechter Position frei zum Abschluss kam.

Nach der Pause erwischten die Kölner den besseren Start. So schob Hamdi Dahmani den Ball wenige Minuten nach Wiederbeginn zwar an Ratajczak, aber eben auch am Paderborber Gehäuse vorbei.

Ab der 72. Minute sprach dann alles für die Kölner, nachdem Paderborns Tim Sebastian einen Konter der Gastgeber kurz vor der Mittelfeldlinie nur mit einem Foulspiel unterbinden konnte und vom Feld musste. Aber die Paderborner, die zuletzt am 24. Spieltag auf einem Nichtabstiegsplatz gelegen hatten, verteidigten das Remis nicht nur, sondern sicherten sich durch Soyak (89. Minute) noch zwei weitere ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Stand: 28.04.2017, 21:06