Hoffmann fehlt Funkel beim Rückrundenstart

Zum Rückrunden-Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga trifft Fortuna Düsseldorf am Freitagabend (27.01.2017) auf den SV Sandhausen. Nach Wochen der Vorbereitung muss das Team von Trainer Friedhelm Funkel nun beweisen, ob es das neue Pflichtspieljahr erfolgreicher eröffnet, als es das alte beendet hat. Im Dezember hatten sich die Fortunen mit null Toren und zwei mageren Punkten aus drei Spielen in die Winterpause verabschiedet.

Funkel will seinen Kollegen Kocak nicht jubeln sehen

Die Sandhausener sammelten im Dezember immerhin fünf Punkte - vielleicht ein Grund dafür, dass Funkel die Erwartungshaltung vor der Partie nach unten schraubt: " Wenn jemand meint, ein Heimsieg gegen Sandhausen ist Pflicht, liegt er vollkommen daneben ", sagt der 64-Jährige.

Funkel macht aber keinen Hehl daraus, dass er seinen Trainerkollegen Kenan Kocak in Düsseldorf nicht jubeln sehen will. " Es ist sein erstes Jahr in der 2. Bundesliga und er macht es toll. Dennoch würde ich mir wünschen, dass er am Freitag viel Grund zum Ärgern hat “, so Funkel. Der 36-jährige Kocak hat den SV Sandhausen erst im vergangenen Juli übernommen - es ist seine erste Trainerstation im Profifußball.

Winter-Zugang Andre Hoffmann fällt aus

Andre Hoffmann (r.) im Testspiel der Fortuna gegen Craiova

" Meine Mannschaft macht einen guten und frischen Eindruck – ich hoffe, dass sich dieser am Freitag bestätigt ", sagt Funkel. Auf den Frische-Nachweis von Kevin Akpoguma und Marcel Sobottka wird der Übungsleiter indes verzichten, da beide Gelbsperren absitzen. Für Winter-Zugang Andre Hoffmann (Muskelfaserriss) komme ein Einsatz zu früh, und Lars Unnerstall (Lungenentzündung) stehe ebenfalls nicht zur Verfügung.

Stand: 26.01.2017, 17:21