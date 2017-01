Fortuna Düsseldorf gelingt der Neustart

Bis zum 11. Januar bereitet sich der Tabellenachte der 2. Fußball-Bundesliga im Trainingslager auf Malta auf die Rückrunde vor. Aufgrund der "unsicheren Lage in der Türkei" (Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer) hat der Klub sich in diesem Jahr für einen Aufenthalt auf der Mittelmeerinsel entschlossen.

Mit dabei sind die "Neuen" André Hoffmann (Hannover 96) und U19-Nationalspieler Gökhan Gül (VfL Bochum), beide gelernte Innenverteidiger. Fortuna stattete den 18-jährigen Gül mit einem Vertrag bis 2021 aus und setzte damit einen weiteren Akzent für den verstärkten Einsatz junger Spieler. Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel scheute sich in der Hinrunde nicht, auf Nachwuchsspieler wie Robin Bormuth (21) oder Arianit Ferati (19) zu setzen, was für den Klub im Tauziehen um junge Talente künftig eine entscheidende Rolle spielen könnte.

Fortuna lag bei Hoffmann "auf der Lauer"

Mit dem 23-jährigen Hoffmann hat Düsseldorf einen Wunschspieler verpflichtet - zunächst auf Leihbasis, aber mit Kaufoption. "Wir haben gewartet, lagen auf der Lauer. Dann wollte er sich verändern und wir konnten ihn verpflichten", so Fortunas Chefscout Uwe Klein. Trotz seines Alters hat Hoffmann bereits 84 Erst- und Zweitliga-Spiele für Hannover 96 und den MSV Duisburg absolviert. Er spielte ab der U16 in allen Junioren-Nationalteams. Doch ein Kreuzbandriss 2014 und eine Knochenhautenzündung vor der laufenden Saison bremsten Hoffmann aus. "Von dem Düsseldorfer Weg, auf junge Spieler zu setzen, bin ich überzeugt", sagt auch der Rechtsfuß.

Mit Hoffmann und Gül stehen nominell nun sechs Innenverteidiger im Fortuna-Kader, doch die Transfers scheinen sinnvoll. Ex-Abwehrchef Alexander Madlung wird im Sommer 35 Jahre alt. Bereits in dieser Saison plagen den Routinier immer wieder Rückenschmerzen, bei seinen unregelmäßigen Einsätzen fehlt ihm oft die Sicherheit wegen fehlender Spielpraxis. Ob der im Sommer auslaufende Vertrag Madlungs verlängert wird, scheint sehr fragwürdig.

Akpoguma im Sommer wohl weg

Auch Kevin Akpoguma wird den Klub im Sommer wohl verlassen, wenn der Leihvertrag mit Bundesligist TSG Hoffenheim ausläuft. Der unter Funkel im Abwehrzentrum gesetzte 21-Jährige spielt seine bisher beste Saison in Düsseldorf, wird voraussichtlich aber nicht bezahlbar sein. Zudem wird der U21-Nationalspieler Bundesliga spielen wollen.

Der Verbleib vom erst im Sommer nach Düsseldorf gewechselten Kaan Ayhan ist ebenfalls nicht sicher, zuletzt soll der Ex-Schalker das Interesse von Galatasaray Istanbul geweckt haben. Funkel setzte Ayhan in der Hinrunde in der Innenverteidigung sowie im defensiven und offensiven Mittelfeld ein. Dies lag auch daran, dass Adam Bodzek (31) und Kapitän Oliver Fink (34) wegen Verletzungen und Sperren immer wieder passen mussten. Also gut möglich, dass Funkel Ayhan künftig öfter Mittelfeld aufstellt- vor allem, wenn der für das Fortuna-Spiel enorm wichtige Fink fehlt.

Doch nicht nur in der Abwehr besteht für die Fortuna mittelfristig Handlungsbedarf. Rechtsaußen Ihlas Bebou hat eine Vertragsverlängerung abgelehnt und möchte künftig in der Bundesliga spielen. Im Angriff ist Rouwen Hennings gesetzt, doch wenn er fehlt, können weder Maecky Ngombo noch Emmanuel Iyoha und Kemal Rüzgar den Zweitliga-Torschützenkönig von 2015 vollwertig ersetzen. Zudem ist Hennings vom englischen Erstligisten FC Burnley nur ausgeliehen, eine mögliche Weiterbeschäftigung könnte kostspielig werden.

Bellinghausen: "Extreme Hinserie"

Einige Fortuna-Fans träumten zwischenzeitlich schon wieder vom Aufstieg. Doch trotz der 25 in der Hinrunde gesammelten Punkte bleibt das Ziel, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. "Wir haben eine extreme Hinserie gespielt, mit vielen Höhen und auch einigen Tiefen", sagt Fortunas Publikumsliebling Axel Bellinghausen. "Die Jungen saugen alles auf, sie sind unglaublich lernwillig".

Es ist vor allem Funkel und Co-Trainer Peter Herrmann zu verdanken, dass der Start nach dem Umbruch in der Sommerpause klappte. Man trennte sich von Routiniers wie Sercan Sararer, Christian Strohdiek und Karim Haggui und holte junge, entwicklungsfähige Spieler. Der Klub hatte diesen Weg schon öfter angekündigt, ihn bisher aber nur halbherzig umgesetzt.

Funkel hat einen guten Draht zu den jungen Spielern und sieht Hermann - wie er stets betont - als gleichberechtigten Partner an. "Die Wertschätzung für Peter Herrmann und seine Arbeit ist nicht nur bei uns extrem groß, sondern auch im bundesweiten Profifußballgeschäft", adelte Fortunas Sportvorstand Erich Rutemöller den 64-Jährigen, der seinen Vertrag bis 2018 verlängert hat.

Stand: 07.01.2017, 10:00