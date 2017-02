Unter den Augen des ehemaligen Vereinspräsidenten Wolfgang Overath siegten die Kölner mit 1:0 (0:0) und haben das internationale Geschäft weiter fest im Blick. Wolfsburg stagniert dagegen im unteren Tabellendrittel. Modeste (81., Foulelfmeter) erzielte sein 15. Saisontor für die insgesamt überlegenen Kölner. Dem FC genügte allerdings eine durchschnittliche Leistung, um die harmlosen Gäste zu bezwingen.

Kölns Trainer Peter Stöger machte nach der Partie eine klare Ansage: "Ich bin beeindruckt davon, wie meine Mannschaft das Spiel angenommen und wie sie alles versucht hat, um dieses Spiel zu gewinnen. Es ist eine neue Situation für uns, dass wir in der Tabelle weiter oben stehen. Wir wollen uns da oben festsetzen." Sein Gegenüber Valérien Ismaël zeigte sich leicht angefressen: "Das war ein sehr starkes Auswärtsspiel meiner Mannschaft, sie hat eine Reaktion gezeigt nach dem Augsburgspiel. Wir haben kaum Torchancen zugelassen und waren sehr stabil. Dann kommt die Elfmeterszene, die kein Elfmeter war. Das ist sehr ärgerlich, dass wir durch eine solche Situation das Spiel verlieren."

Tempo aber wenig Qualität

Die Begegnung war zwar abwechslungs- wie temporeich und bot durchaus Spannung, indes lange Zeit zu wenig spielerische Qualität. Beiden Teams mangelte es speziell offensiv an der Feinabstimmung. So verpufften vor allem bei den Kölnern einige gute Ansätze.

Die Auswahl von Ismaël verlegte sich erwartungsgemäß auf Konter. Eine konsequente Spielstruktur war bei den in dieser Saison so enttäuschenden Niedersachsen aber selten zu erkennen.

Köln energisch aus der Kabine

So gab es in den ersten 45 Minuten wenige Szenen, die irgendwie gefährlich waren - am ehesten noch ein 18-Meter-Schuss des Kölner Japaners Yuya Osako, der nach Zuspiel von Torjäger Modeste allerdings verzog (38.). "Das ist schwer für den FC" , hielt Overath angesichts der gut stehenden Gäste-Defensive in der Pause fest.

Die FC-Profis kamen energisch aus der Kabine. Der überzeugende Konstantin Rausch zirkelte eine Ecke direkt auf das Aluminium (47.). Doch der VfL konterte: Vier Minuten nach Wiederanpfiff hatte der frühere Kölner Yannick Gerhardt aus 18 Metern freie Schussbahn. Er traf aber ebenso wenig das Tor wie auf der Gegenseite Modeste, der in der 54. Minute aus der Drehung knapp scheiterte.

Benaglio verursacht Foulelfmeter gegen Modeste

FC-Keeper Thomas Kessler musste in der 71. Minute einen 18-Meter-Volleyversuch von Maximilian Arnold entschärfen. Ein klares Signal: Die Gäste wollten mehr. Es kam anders. Wolfsburgs Schlussmann Diego Benaglio verursachte an Modeste einen Strafstoß, den der Franzose selbst verwandelte und damit den ersten Bundesliga-Heimsieg des FC gegen den VfL seit April 2006 perfekt machte.

Die Kölner reisen am nächsten Sonntag zum zuhause bislang bärenstarken SC Freiburg. Die Wolfsburger empfangen am selben Tag 1899 Hoffenheim.