Anlaufschwierigkeiten und Verletzungspech

Schalkes damaliger Manager Horst Heldt freute sich auf einen "U21-Nationalspieler mit enormem Potenzial". Aber Clemens hatte im starken Schalker Kader Anlaufschwierigkeiten und Verletzungspech. Wegen einer Schambeinentzündung verpasste er die komplette Rückrunde. Nachdem Clemens auch im der Hinrunde 2014/15 nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen war, gab Schalke ihn in der Winterpause auf Leihbasis zum 1. FSV Mainz 05 ab.

Dort lief es besser für Clemens, besonders in der Saison 2015/16 avancierte er auf der rechten Außenbahn zu einem Leistungsträger. Ende April 2016 zogen die Mainzer die Kaufoption für knapp drei Millionen Euro, statteten Clemens mit einem Vertrag bis 2019 aus. "Seine dynamische Spielweise passt sehr gut zu uns und wir sehen in ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial." Dieses Zitat stammt von Christian Heidel, der damals noch Manager bei den Mainzern war, aber schon bei Schalke zugesagt hatte.

Großen Sprung verpasst

Nur eine Hinrunde später ließ Mainz Clemens dann aber doch ziehen. Auf der rechten Außenbahn hatte sich Levin Öztunali durchgesetzt, Clemens verpasste zudem viele Spiele wegen einer Sehnenreizung. Dadurch konnte Köln zuschlagen, stattete Clemens in der Winterpause mit einem Vertrag bis 2021 aus. Die Ablösesumme soll nach Informationen des "Kicker" bei 2,75 Millionen Euro gelegen haben.

Clemens hat also seinen Marktwert in den dreieinhalb Jahren außerhalb von Köln nicht gesteigert, der große Sprung ist ihm nicht gelungen. Außerdem sind die fehlende Spielpraxis und die Verletzungsanfälligkeit Risikofaktoren für den FC.

Nebenrolle in einem harmonischen Team

Aber Clemens hat mit Weltklassespielern trainiert und Erfahrungen in der Bundesliga, der Europa League und auch in der Champions League gesammelt. Dass er nun wieder zu seinem international nicht vertretenen Jugendverein zurückwechselt, mag ein sportlicher Rückschritt sein. Aber Clemens stößt zu einem harmonischen, funktionierenden Team, in dem zuletzt viele Spieler ihr Leistungsvermögen steigern konnten. "Der Klub hat sich sehr positiv entwickelt", wird Clemens auf der Klub-Webseite zitiert. "Ich habe immer geschaut, was der FC macht und alle Spiele gesehen, falls ich nicht gleichzeitig selbst gespielt habe."

Der große Hoffnungsträger von einst ist Clemens nicht mehr, dafür hat der FC mittlerweile Spieler wie Anthony Modeste, Jonas Hector oder Timo Horn. Aber da es den zurückhaltenden Clemens ohnehin nicht ins Rampenlicht zieht, kommt ihm seine Nebenrolle entgegen. Der Wohlfühlfaktor in der Heimatstadt ist ohnehin gegeben, beispielsweise spielt Christians 21 Jahre alter Bruder Michael in der zweiten Mannschaft des FC. Die Rückholaktion klingt also für alle Beteiligten vielversprechend. Und vielleicht muss Clemens ja gar nicht so lange warten, bis er wieder auf internationaler Bühne spielen darf.

Stand: 02.01.2017, 19:06