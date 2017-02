Kevin Volland? Raul Bobadilla? Chicharito? Halil Altintop? Sicher ist: Einer der Akteure des Freitagabendspiels kann Geschichte schreiben. Denn bislang fielen in der Bundesliga exakt 49.999 Tore - die Spieler aus Augsburg und Leverkusen haben die Poleposition inne, um Geschichte zu schreiben und das 50.000. Tor zu erzielen. Und die Chancen, dass es am Freitag soweit ist, stehen statistisch gut: In Augsburg fielen zwischen beiden Teams bislang immer Tore, in allen fünf bisherigen Spielen trafen dabei beide Teams, insgesamt fielen immer mindestens vier Tore pro Spiel (3:3, 2:2, 1:3, 1:3, 1:4). Da sollte doch eigentlich nichts schiefgehen.

Klar ist auch: Den Verantwortlichen wird es letztlich herzlich egal sein, wer das Jubiläumstor schießt. Einen Sieg können beide gut gebrauchen: Der FCA im Kampf um den Klassenerhalt, Bayer auf dem Weg ins obere Tabellendrittel. Der Trend ging zuletzt in unterschiedliche Richtungen. Augsburg kassiert am vergangenen Spieltag in Mainz die erste Rückrundenniederlage nach zuvor zwei Siegen. Bayer Leverkusen wiederum feierte gegen frankfurt nach zuvor zwei Niederlagen seinen ersten Rückrundensieg.

Schmidt hofft auf Chicharito und Volland

In Augsburg kann man gut mit dem Rückschlag umgehen, die Arbeit von Neu-Coach Manuel Baum wird nicht infrage gestellt. In Leverkusen hofft man, dass der Sieg der Startschuss für eine Aufholjagd mit dem Fernziel Europa ist. Da die vor Bayer platzierten Teams am vergangenen Spieltag zum großen Teil patzten, wittert man wieder Morgenluft im Kampf um die Europacupplätze. Hertha BSC auf Rang sechs ist nur sechs Punkte entfernt, Dortmund auf Rang vier nur sieben Zähler.

Dabei hofft Trainer Roger Schmidt vor allem auf seinen wiedererstarkten Torjäger Chicharito. Der Mexikaner traf nach langer Ladehemmung bereits drei Mal in der Rückrunde, zuletzt zwei Mal gegen Frankfurt. Und auch 20-Millionen-Mann Kevin Volland darf sich nach langer Anlaufzeit endlich den Zusatz "Bundesliga-Torschütze für Bayer Leverkusen" in den Briefkopf schreiben - gegen Frankfurt feierte der einstige Hoffenheimer Torpremiere.

Sorgen bereitet Roger Schmidt eher die Defensive: Aufgrund der Verletzung von Jonathan Tah bildeten gegen Frankfurt Tin Jedvaj und der Gelbsperre von Ömer Toprak muss er auf die "Ersatz"-Innenverteidigung Tin Jedvaj und Aleksandar Dragovic zurückgreifen.

red/dpa/sid | Stand: 17.02.2017, 08:00