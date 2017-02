Federico Bernardeschi (44.) stellte an seinem 23. Geburtstag mit einem Freistoß aus 23 Metern in den Winkel den Spielverlauf auf den Kopf. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag in der Toskana braucht Gladbach nun ein Wunder, um nicht nach 2013 und 2015 zum dritten Mal das Achtelfinale zu verpassen.

"Die Chancenverwertung war das Problem. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, hätten heute aber drei oder vier Tore schießen müssen" , sagte Keeper Yann Sommer bei Sky und setzte kämpferisch nach: "Wir sind aber überzeugt, dass wir zwei Tore in Florenz schießen können."

Gladbach vergibt beste Chancen

Die Niederlage im 160. Europapokalspiel war völlig unnötig, denn Gladbach beherrschte den Tabellen-Achten der Serie A über weite Strecken. Das Hecking-Team spielte sich vor allem vor der Pause etliche Chancen heraus. Nach einer Klasse-Kombination über Fabian Johnson und Thorgan Hazard war Patrick Herrmann frei, schoss aber direkt in die Arme von AC-Keeper Ciprian Tatarusanu (14.). Zwei Minuten später war Herrmann erneut zur Stelle, diesmal wurde er elfmeterreif gelegt. Der spanische Schiedsrichter Jesus Gil Manzano verweigerte den fälligen Strafstoß - eine Fehlentscheidung, die auch der fünfte Unparteiische an der Torlinie nicht korrigierte.

Jubel beim AC Florenz nach dem Treffer zum 1:0

Mit schnellen Kombinationen kamen die "Fohlen" oft gefährlich in Tornähe, sie kontrollierten die Partie - nur das erlösende Tor wollte nicht fallen. Nach einem Freistoß rettete Tatarusanu vor Verteidiger Jannik Vestergaard, der zum Kopfball hochgestiegen war (29.). Gladbach musste erneut auf Raffael (Muskelfaserriss) verzichten. Dafür kehrte der gelb-gesperrte Kapitän Lars Stindl ins Team zurück.

Luft nach der Pause raus

Hecking setzte auf sein bewährtes 4:4:2-System und das agile Sturmduo Hazard/Stindl. Stindl war es dann, der noch vor der Pause die Riesenchance zum 1:0 vergab (40.) und freistehend über die Querlatte schoss. Sekunden später traf Johnson nur das Aluminium, Stindl ballerte den Nachschuss am langen Pfosten vorbei.

Nach der Pause war die Luft schon ein bisschen raus, gute Chancen wie die von Oscar Wendt (69.) oder Josip Drmic (83.) wurden seltener. Der Bundesligist drängte und drückte, aber auch in der Schlussoffensive wollte der verdiente Ausgleich nicht mehr gelingen.