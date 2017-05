Drei NRW-Klubs träumen von der Europa League

Die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga ist seit dem vergangenen Wochenende entschieden. Mit einem 6:0-Sieg in Wolfsburg haben die Seriensieger von Bayern München das Rennen beendet, das schon am 1. Spieltag nach ihrem 6:0-Heimerfolg gegen Werder Bremen wenig Spannung versprochen hatte.

Spannung muss man in der Tabelle der ersten Liga anderenorts suchen: Im Kampf gegen den Abstieg und um die Plätze im internationalen Geschäft gibt es reichlich davon. An Letzterem zeigen gleich drei NRW -Klubs noch reges Interesse. Der 1. FC Köln (42 Punkte), Borussia Mönchengladbach (42) und der FC Schalke (41) liegen auf Schlagdistanz zu den Europa-League-Plätzen. Rang sechs, den Werder Bremen derzeit mit 45 Zählern besetzt, führt einen sicher in den Europacup. Aber selbst mit Rang sieben (derzeit SC Freiburg/44) winkt ein Ticket für das Millionengeschäft, wenn Borussia Dortmund das DFB -Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt gewinnt. Der BVB wird nämlich mindestens als Vierter ins Ziel kommen.