Europa League - Köln gegen Arsenal, Berlin gegen Bilbao

Der 1. FC Köln hat bei seiner Rückkehr auf die europäische Bühne nach 25 Jahren attraktive Gegner erwischt. Das Team von Trainer Peter Stöger trifft in der Gruppenphase der Europa League auf Arsenal London, Roter Stern Belgrad und BATE Borissow aus Weißrussland. Das ergab die Auslosung am Freitag (25.08.17) in Monaco. "Wir gehen ohne Druck in die Spiele. Wir wollen den 1. FC Köln international gut vertreten und wir freuen uns auf die Herausforderung" , sagte Kölns Geschäftsführer Jörg Schmadtke bei "Sky".

Trainer Peter Stöger sagte: "Eine interessante Gruppe. Mit Arsenal haben wir die mit Abstand am besten gerankte Mannschaft in unserer Gruppe. Sie haben in den letzten Jahren immer Champions League gespielt. Mit Borissow kommt ein Team dazu, das in den letzten Jahren ebenfalls oft Königsklasse gespielt hat. Roter Stern Belgrad ist ein absolut spannender Klub, ein Traditionsverein mit ähnlich emotionalen Fans wie bei uns." Schmadtke führte mit einem ironischen Unterton an: "Da kann man schon mal das Licht ausschalten, so viele Fackeln brennen dort."

Hoffenheim hat eine sportlich machbare Aufgabe

Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation kann sich 1899 Hoffenheim mit machbaren Gruppengegnern in der Europa League trösten. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann trifft auf Sporting Braga, Ludogrets Rasgrad/Bulgarien und Basaksehir Istanbul.

"Wir sind zufrieden, was wir haben. Es sind zwei Mannschaften, die in der Champions League gespielt haben. Wir nehmen die Herausforderung an und freuen uns auf die Spiele" , sagte Hans Flick, der Sport-Geschäftsführer bei Sky. Interessant wird allemal, wie die Anhänger im Kraichgau die Europa League annehmen. Liverpool war ein Selbstläufer beim Zuschauerinteresse - diese Gegner sind das gewiss nicht.

Hertha ist nur bedingt zufrieden

Härtester Gruppengegner für Hertha BSC ist der spanische Klub Athletic Bilbao. Außerdem müssen sich die Berliner mit Zorja Lugansk aus der Ukraine und Östersunds FK messen. Für große Kulissen im Olympiastadion dürften diese Gegner kaum sorgen.

Daher wirkte Michael Preetz nur bedingt zufrieden. Der Manager von Hertha BSC erklärte bei Sky: "Wir sind froh, dass wir zurück sind. Die Reisen hätten vielleicht etwas attraktiver sein können. Wir haben lange gewartet, dass wir auf die europäische Bühne zurückkehren. Ich hoffe, dass sich das auch bei den Zuschauern niederschlägt. Die Crux bei der Europa League ist, dass man sportliche schwierige Gegner bekommt, die aber nicht den großen Namen haben."

Ziel ist Lyon

Das Trio darf mit 2,6 Millionen Euro Startgeld sicher planen, für jeden Sieg gibt es zudem 360.000 Euro, ein Unentschieden bringt immerhin 120.000 Euro. Der Einzug in die K.o.-Phase bringt rund eine Million Euro. Zuvor muss allerdings die Gruppenphase überstanden werden, die am 14. September startet und am 7. Dezember endet.

Die beiden besten Teams der insgesamt zwölf gelosten Vierergruppen gerreichen die Runde der besten 32, wo auch die jeweils acht Drittplatzierten der Champions-League-Gruppen teilnehmen werden. Das Ziel aller Mannschaften ist Lyon, wo im Parc Olympique Lyonnais am 16. Mai das Endspiel stattfindet.

Die zwölf Gruppen im Überblick

Gruppe A:

FC Villarreal

Maccabi Tel-Aviv

FK Astana

Slavia Prag

Gruppe B:

Dynamo Kiew

Young Boys Bern

Partizan Belgrad

Skenderbeu Korca

Gruppe C:

Sporting Braga

Ludogorez Rasgrad

1899 Hoffenheim

Istanbul Basaksehir

Gruppe D:

AC Mailand

Austria Wien

HNK Rijeka

AEK Athen

Gruppe E:

Olympique Lyon

FC Everton

Atalanta Bergamo

Apollon Limassol

Gruppe F:

FC Kopenhagen

Lokomotive Moskau

Sheriff Tiraspol

FC Fastav Zlin

Gruppe G:

Viktoria Pilsen

Steaua Bukarest

Hapoel Beer-Sheva

FC Lugano

Gruppe H:

FC Arsenal

BATE Borissow

1. FC Köln

Roter Stern Belgrad

Gruppe I:

RB Salzburg

Olympique Marseille

Vitoria Guimaraes

Konyaspor

Gruppe J:

Athletic Bilbao

Hertha BSC

Sorja Luhansk

Östersunds FK

Gruppe K:

Lazio Rom

OGC Nizza

SV Zulte Waregem

Vitesse Arnheim

Gruppe L:

Zenit St. Petersburg

Real Sociedad San Sebastian

Rosenborg Trondheim

Vardar Skopje

