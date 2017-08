Am vierten Spieltag der Zweiten Liga empfängt der MSV Duisburg am Freitag (25.08.17) den Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98. Der Wunsch nach einem weiteren Dreier nach dem jüngsten Auswärtssieg in Heidenheim ist beim MSV groß.

Es war ein echter Befreiungsschlag, dieses 2:1, das dem MSV Duisburg am letzten Wochenende beim Auswärtsspiel in Heidenheim gelang. Der erste Dreier in der laufenden Saison schaffte der Aufsteiger mit einer gehörigen Portion Einsatzwillen. Was sich allein an der absolvierten Laufleistung von satten 118 Kilometern wiederspiegelte - es war ein außerordentlich überdurchschnittlicher Wert für ein Zweitligaspiel.

Hohe Laufleistung beim MSV

Mit gut zwölf Kilometern liegt Flügelspieler Moritz Stoppelkamp in der internen Rangliste der Meidericher vorne. Stoppelkamp sieht es wie sein Trainer, gerade in der 2. Bundesliga kommt es auf die Laufbereitschaft an. "Es klappt nicht immer alles. Aber mit der Bereitschaft zu laufen und viele Sprints hinzulegen, kannst du in dieser Liga etwas erreichen" , sagt der 30-Jährige, der sich noch nicht am Limit sieht. Stoppelkamp: "Ich habe noch Luft nach oben. Ich versuche, alles rauszuhauen, bis der Tank leer ist."

Jetzt geht es für den MSV gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 - eine schwierige Aufgabe. Aber nicht unmöglich, wie Coach Ilija Gruev findet. Der Trainer hat sowieso seine eigene Theorie, wie in dieser Saison der Klassenerhalt zu schaffen sein wird: "Es ist wichtig, kontinuierlich zu punkten", sagt er.

Punkten vor der Länderspielpause

Gegen Darmstadt wäre das auch deshalb wichtig, weil es danach in eine Länderspielpause geht, in der noch einmal an der Feinjustierung gearbeitet werden kann. Selbst letzte Aktionen auf dem Transfermarkt sind nicht ausgeschlossen. Pressesprecherin Linda Kleine-Nathland deutete jedenfalls an: "Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir es tun."

Personell wird's beim MSV zum Wochenende kaum Änderungen geben. Mittelfeldmann Baris Özbek ist ebenso noch nicht wieder fit wie US-Boy Mael Corboz. Beide fallen weiter aus.

Stand: 24.08.2017, 15:20