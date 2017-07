Düsseldorf verpasst Sieg gegen Braunschweig

Fortuna Düsseldorf ist mit einem Unentschieden gegen Eintracht Braunschweig in die neue Saison der 2. Bundesliga gestartet. Gegen den Aufstiegsaspiranten aus Niedersachsen kamen die Rheinländer am Montagabend (31.07.2017) vor 25.492 Zuschauern zu einem 2:2 (1:1)

Nur ein "echter" Neuzugang in der Startelf

"Es ist immer schwer reinzukommen im ersten Spiel - das ging den Braunschweigern genauso. Aber es war ein gutes, kampfbetontes Spiel mit gerechtem Ausgang" , sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel bei "Sky". Düsseldorfs Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer ergänzte: "Das war Herz und Einsatz von der Mannschaft, das war gut."

Mit Niko Gießelmann, der in der der Dreier-Abwehrkette die linke Position einnahm, bot Funkel nur einen "echten" Neuzugang in der Startelf auf. Innenverteidiger Andre Hoffmann und Angreifer Rouwen Hennings hatten bereits in der Vorsaison auf Leihbasis für die Rheinländer gespielt. Auf der Gegenseite setzte Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht mit Innenverteidiger Steve Breitkreuz ebenfalls nur auf einen Neuzugang in der ersten Elf.

Starker Beginn von Düsseldorf

Nach einer chancenarmen Anfangsphase nutzte Düsseldorf die erste Gelegenheit zur Führung. Nach einem starken Solo von Gießelmann über die linke Seite, bei dem er zwei Gegenspieler tunnelte, flankte der Ex-Fürther flach nach innen. In der Mitte konnte Braunschweigs Kapitän Ken Reichel nicht richtig klären und der Ball sprang Sobottka (9.) vor die Füße, der aus kurzer Distanz einschob.

Die Eintracht begegnete den Hausherren auf Augenhöhe, strahlte aber zunächst keine Torgefahr aus - ganz im Gegensatz zur Fortuna. Nach Zuspiel von Ihlas Bebou zog Lukas Schmitz (21.) aus halblinker Position ab. Sein Schuss wurde aber noch von Gustav Valsvik abgefälscht und der Ball landete auf der Latte.

Braunschweig nutzt zweite gute Chance

In der 32. Minute wurde Braunschweig erstmals richtig gefährlich. Khelifi stand links im Strafraum frei vor dem Fortuna-Tor, sein Schuss wurde vom herauseilenden Fortuna-Keeper Rensing geblockt. Drei Minuten später fiel dann der Ausgleich. Nach einem Eintracht-Freistoß von der Strafraumgrenze kam der Ball nach einem missglückten Klärungsversuch von Rensing zu Joseph Baffo (35.), der den Ball im Netz versenkte.

Düsseldorf musste danach den ersten personellen Rückschlag verkraften. Kapitän Oliver Fink (39.), der zuvor bei einem Zweikampf mit Baffo zusammengeprallt war, musste ausgewechselt werden. Für ihn kam U20-Nationalspieler Florian Neuhaus, Leihgabe von Borussia Mönchengladbach und in der Vorsaison für 1860 München aktiv.

Eintracht wird nach der Pause stärker

Nach der Pause hatte Düsseldorf wieder die erste Gelegenheit, der Freistoß von Gießelmann (48.) strich jedoch knapp über das Toreck. In der 52. Minute musste Braunschweig das erste Mal wechseln. Braunschweigs Torjäger Domi Kumbela musste nach einem Luftduell mit Sobottka angeschlagen vom Feld, für ihn kam Christoffer Nyman.

Der BTSV wurde nun stärker und spielte zielstrebiger nach vorne. Zunächst wurde Hendrick Zuck (55.) nach einem Solo durch den Fortuna-Strafraum in höchster Not gestellt, dann strich ein Distanzschuss von Quirin Moll (56.) nur knapp an Rensings Tor vorbei. Der eingewechselte Nyman (60.) schloss einen starke Braunschweiger Kombination zum 2:1 ab.

Fortuna stemmt sich gegen Niederlage

Düsseldorf wehrte sich gegen die Niederlage. In der 69. Minute brachte Funkel Neuzugang Emir Kujovic für Angreifer Rouwen Hennings. Bei Braunschweig kam Nyman immer besser ins Spiel, Rensing (72.) musste erneut gegen den Schweden parieren. Eine Minute später verfehlte Bebou (73.) aus der Distanz das Braunschweiger Tor um Zentimeter, dann verpasste der Rechtsaußen (76.) am langen Pfosten knapp eine Schmitz-Flanke.

Das Anrennen der Fortuna wurde schließlich belohnt. Bei einem Angriff über die linke Seite legte Schmitz zurück auf Neuhaus (79.), der aus etwa 13 Metern sein erstes Pflichtspiel-Tor für die Rot-Weißen erzielte. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Braunschweigs "Sechser" Moll (81./wiederholtes Foulspiel) spielten die Niedersachsen zu zehnt.

Nielsen mit der Chance zum Siegtor

Der für Adam Bodzek eingewechselte Harvard Nielsen hatte sogar den Siegtreffer auf dem Fuß, doch seinen Freistoß aus gut 20 Metern konnte Eintracht-Keeper Fejzic (87.) noch aus der unteren Ecke kratzen. In der Nachspielzeit drückte Fortuna auf das Siegtor, Braunschweig sicherte jedoch das Remis.