Livestream - Viererkonferenz mit Derby Halle gegen Erfurt

Der MDR zeigt am Samstag ab 14 Uhr alle Spiele der Vereine aus dem Osten in der Konferenz. Mit dabei ist unter anderem das Ost-Derby zwischen dem Halleschen FC und Rot-Weiß Erfurt und das Gastspiel der Chemnitzer in Großaspach. | mdr