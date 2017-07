3. Liga: Fascher gibt Debüt für Sportfreunde Lotte

Fußball-Trainer Marc Fascher (Archivbild von 2013).

Nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Oscar Corrochano nach nur einem Spieltag gibt sein Nachfolger Marc Fascher am Samstag (27.07.2017/14.00 Uhr) sein Debüt für die Sportfreunde Lotte, die beim FSV Zwickau antreten. Das Auftaktspiel gegen Rostock hatte Lotte 0:2 verloren. Doch die aktuellen Umstände bei den Sportfreunden könnten laut FSV-Trainer Torsten Ziegner positive Auswirkungen haben: "Die werden auch unzufrieden sein und mit einer geballten Ladung Frust und Wut zu uns kommen" . Zwickau hatte am 1. Spieltag beim Chemnitzer FC verloren.

SC Paderborn - Chemnitzer FC (Samstag, 14 Uhr)

Nach dem spektakulären 4:4-Auftaktspiel in Halle bestreitet der SC Paderborn sein erstes Heimspiel der Saison gegen den Chemnitzer FC. Der CFC feierte im Westsachsen-Derby gegen Zwickau einen 1:0-Erfolg und kommt laut SCP -Coach Steffen Baumgart mit "viel Selbstbewusstsein" an die Pader. Für Paderborn ist es der Auftakt für Englische Wochen mit fünf Partien in 17 Tagen: Drei Liga- und zwei Pokalspiele ( DFB -Pokal und Westfalenpokal) stehen für die Ostwestfalen auf dem Programm.

Preußen Münster - SV Meppen (Samstag, 14 Uhr)