Lotte verhindert Duisburger Aufstiegsfeier

Der MSV Duisburg hat den vorzeitigen Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst. Nach einem 1:1 (0:0) gegen die Sportfreunde Lotte am Samstag (06.05.2017) müssen die Meidericher auf den letzten Schritt warten.

Erste Halbzeit ohne viele Höhepunkte

Gegen tief stehende Gäste tat sich der MSV von Beginn an schwer. Duisburg hatte zwar mehr Ballbesitz als der Gegner, spielte sich aber kaum nennenswerte Torchancen heraus. Die wenigen Gelegenheiten entschärfte Lottes Torhüter Benedikt Fernandez ohne größere Schwierigkeiten.

Zum Ende des ersten Durchgangs kamen die Sportfreunde durch Nico Neidhart und Dennis Brock selbst zu zwei gute Abschlüsse. Die beste Duisburger Chance hatte Zlatko Janjic mit einem Schuss von der Mittellinie, den Fernandez gerade noch entschärfen konnte.

Sané überwindet Flekken

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel dann Fahrt auf. MSV-Keeper Mark Flekken verhinderte gegen Saliou Sané das schnelle 0:1, auf der anderen Seite parierte Fernandez glänzend gegen Fabian Schnellhardt. Kurz darauf setzte Duisburgs Enis Hajri einen Kopfball nach einer Ecke knapp neben den Pfosten.

Beide Torhüter hatten nun alle Hände voll zu tun. Einen Schuss von Jaroslaw Lindner entschärfte Flekken stark. Bei der nächsten Gästechance war der MSV-Keeper dann aber machtlos. Sané traf aus sieben Metern zum 1:0 für Lotte (70.). Der MSV verstärkte die Offensive, wodurch sich für Lotte Räume boten. Erneut scheiterte Lindner am starken Flekken, der weiterhin viel beschäftigt wurde. In den Schlussminuten war Duisburg alles nach vorne und wurde mit dem späten Ausgleich durch Onuegbu (90.) belohnt.

Paderborn punktet gegen Zwickau

Unterdessen blieb der SC Paderborn auch im vierten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart ungeschlagen. Der Tabellen-17. holte am Samstag im Heimspiel gegen den FSV Zwickau ein 1:1 und hat damit einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

FSV-Torjäger Ronny König brachte die Gäste in der 50. Minute mit seinem 15. Saisontor in Führung. Die Ostwestfalen erhöhten in der Schlussphase den Druck - und wurden belohnt: Koen van der Biezen schoss zum 1:1 ein (79.).

Fortuna Köln schafft Klassenerhalt

Im Gegensatz zum SC Paderborn hat Fortuna Köln den Klassenerhalt nun sicher. Die Kölner Südstädter feierten einen 2:1-Auswärtssieg beim VfL Osnabrück und haben bei zwei verbleibenden Spieltagen sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Beim heimstarken VfL spielte die gute Fortuna mutig mit. In der 23. Minute erzielte Hamdi Dahmani das 1:0 für Köln. Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Gäste nicht nach: Verteidiger Bone Uaferro erhöhte auf 2:0 (60.). Danach hielt die Fortuna den Angriffen der Gastgeber weitgehend stand - der VfL kam nur noch zum 1:2 durch Kwasi Okyere Wriedt, der per Foulelfmeter traf (90.).