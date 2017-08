Paderborn will in Lotte besser verteidigen

Sechs Gegentore in zwei Spielen weisen beim Drittligisten SC Paderborn auf eine eher löchrige Abwehr hin. Trainer Steffen Baumgart weiß, dass die Defensivarbeit bereits am Dienstag (01.08.2017/19 Uhr) beim Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte verbessert werden muss.

" Meine Jungs haben zu hektisch reagiert, das muss abgestellt werden ", so der Coach am Montag. Dass das gelingen wird, daran hat Baumgart keinen Zweifel: " Aus Fehlern lernt man ."

Lotte in Zwickau stark verbessert

Über seinen Lotter Kollegen hat Baumgart lobende Worte übrig. " Marc Fascher hat einen klaren Plan, weiß die Jungs richtig zu motivieren ", so der Coach. Fascher hatte erst vergangene Woche den Posten des plötzlich zurückgetretenen Lotte-Trainers Oscar Corrochano übernommen.

Der Neue hatte am vergangenen Wochenende mit dem 1:1 beim FSV Zwickau in seinem ersten Spiel trotz Überzahl den ersten Sieg verpasst - holte aber wenigstens einen Punkt. Und sein Team zeigte sich bereits stark verbessert im Gegensatz zum 0:2 gegen Hansa Rostock am ersten Spieltag. " Mit dem Punkt müssen und können wir leben ", hatte Fascher nach dem Spiel resumiert.

Paderborns Bertels muss mit Zerrung passen

Nicht nur wegen des guten Auftritts der Sportfreunde warnt Paderborns Trainer: " Das wird eine sehr schwere Aufgabe für uns, Lotte wird wenig Lücken lassen. " Unter Baumgarts Regie besiegten die SCP -Kicker den morgigen Gegner bereits zwei Mal mit 3:1, und zwar im Endspurt der vergangenen Saison und im Finale des Westfalenpokals.

Um in der englischen Woche möglichst viel Frische auf den Platz zu bringen, denkt Baumgart über Änderungen in der Anfangself nach. Eine Entscheidung ist hier schon gefallen: Thomas Bertels muss mit einer Zerrung passen, für ihn wird Felix Herzenbruch auf der linken Seite auflaufen.

Münster tritt in Würzburg an

Nach dem 3:0-Sieg gegen den SV Meppen tritt Preußen Münster am Mittwoch (02.08.2017/19 Uhr) bei Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers an. In den Augen von Münsters Trainer Benno Möhlmann gilt Würzburg als Kandidat für den Aufstieg. "Es ist keine junge Truppe mehr, die noch zusammenwachsen muss. Es ist ein Team mit erfahrenen Leuten, die sich nur noch kurzzeitig finden müssen, um die optimale Leistung zu bringen" , warnt der 62-Jährige. Bis auf die verletzten Lucas Cueto, Nico Rinderknecht und Ole Kittner kann Möhlmann personell aus dem Vollen schöpfen.

Nach dem Start mit vier Punkten aus zwei Spielen könne man sowohl mit der Spielweise als auch mit den Ergebnissen "zufrieden" sein, so Möhlmann. Ob es Änderungen in der Startelf geben wird, ließ er offen: "Die Jungs sind eng beieinander und als Trainer muss ich von Spiel zu Spiel schauen, dass ich die beste Truppe auf den Platz bringe" .

Köln nach Traumstart gegen Osnabrück

Zwei Spiele, zwei Siege, null Gegentore: Fortuna Köln ist optimal in die neue Saison gestartet. "So ein Start tut sehr gut. Man sieht, wie viel Stabilität in der Mannschaft ist, und dass die Abläufe passen" , sagte Trainer Uwe Koschinat nach dem 2:0-Sieg in Jena. Einziger Wermutstropfen: Kapitän Hamdi Dahmani, in Jena Doppel-Torschütze, liebäugelt offenbar mit einem Wechsel zu Africain Tunis, dem "FC Bayern Tunesiens". "Ich bin stolz auf das Interesse. Aber noch bin ich hier" , so der 29-Jährige gegenüber dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Am Mittwoch (19 Uhr) empfangen die Südstädter den VfL Osnabrück. Der hat erst einen Punkt auf der Habenseite und bereits sechs Treffer kassiert.

Stand: 31.07.2017, 17:04