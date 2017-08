3. Liga: Fortuna Köln plant vierten Streich in Folge

Koschinat warnte im "Kölner Stadt-Anzeiger" vor Überheblichkeit: "Man sollte nicht den Mäntelchen des Schweigens darüber decken, dass wir in jedem Spiel bislang noch einen großen Aussetzer hatten."

Preußen Münster - Werder Bremen II (Sa., 14 Uhr)

Auch Preußen Münster ist nach drei Spielen noch ungeschlagen. Nach Siegen gegen Meppen und Würzburg wollen die Adlerträger die englische Woche perfekt abschließen. Gegner ist Werder Bremen II.

Coach Benno Möhlmann sieht trotz des guten Starts Luft nach oben. "Wir machen noch zu viele Fehler, die nicht nötig sind. Wir können das besser" , so der 63-Jährige. Ob es Änderungen in der Startelf geben wird, ließ er offen: "Ich bin mit den Außenspielern noch nicht so zufrieden, dass ich sagen kann, da habe ich meine Leute gefunden".

SC Paderborn - SG Sonnenhof Großaspach (Sa., 14 Uhr)

Mit sieben Punkten aus drei Spielen hat der SC Paderborn ebenfalls einen guten Saisonstart hingelegt. Am Samstag trifft die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart auf die ebenfalls noch ungeschlagene SG Sonnenhof Großaspach.

Laut Baumgart erwartet den SCP "eine knifflige Aufgabe, weil Großaspach auf die Fehler des Gegners lauert" . Bis auf den angeschlagenen Bertels sind alle Spieler fit. "Niemand sollte sich sicher sein, alle drängen auf einen Platz in der Startformation" , so der Coach.

VfR Aalen - Sportfreunde Lotte (Sa., 14 Uhr)

Für die Sportfreunde Lotte läuft es dagegen noch nicht rund. Nach drei Spieltagen hat der Klub einen Punkt auf dem Konto. Am Samstag tritt das Team von Trainer Fascher beim VfR Aalen an.

"Ohne den Punktabzug wären sie vielleicht in der 2. Liga gelandet" , sagt Marc Fascher über den kommenden Gegner. "Sie setzen nahtlos daran an und haben nach der Auftaktniederlage eine gute Antwort gezeigt." Sein eigenes Team sei auf einem guten Weg: "Die Leistungen sind ordentlich gewesen in dieser Woche. Wir müssen uns jetzt mit Punkten belohnen".

Stand: 04.08.2017, 17:00