3. Liga: Paderborn vor Köln an der Spitze

Der SC Paderborn hat seinen guten Saisonstart in der 3. Liga auch am vierten Spieltag fortgesetzt. Im Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach feierten die Ostwestfalen am Samstag (05.08.2017) einen klaren 5:0 (3:0)-Erfolg und übernahmen die Tabellenspitze.

Massih Wassey (25.) und ein Doppelpack von Ben Zolinski (37./43.) brachten den SCP bereits vor der Pause auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel legten Sven Michel (51.) und Dennis Srbeny (64.) nach. Es war bereits der dritte Sieg im vierten Spiel für den ehemaligen Bundesligisten.