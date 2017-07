Personalprobleme in Münster und Köln

Rot-Weiß Erfurt - SC Preußen Münster (Samstag, 14 Uhr)

Der SC Preußen Münster geht angeschlagen in die neue Saison. Nach fünf Wochen Vorbereitung hat die Mannschaft pünktlich zum Auftaktspiel bei Rot-Weiß Erfurt am Samstag (22.07.2017) ein Virus die Mannschaft getroffen. "Die Euphorie ist bei uns im Lager gerade gedämpft" , sagte Trainer Benno Möhlmann am Donnerstag und listete auf: "Michele Rizzi trainiert erst seit gestern wieder, Tobi Warschewski ist die gesamte Woche schon raus, Basti Mai fühlt sich auch nicht fit. Darüber hinaus waren Adriano Grimaldi und Tobias Rühle mit ersten Anzeichen beim Arzt." Der Preußen-Coach versicherte zudem, nur Spieler aufzustellen, "die 100 Prozent geben können" .