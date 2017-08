Paderborn erklimmt die Tabellenspitze

Köln mit schwerer Aufgabe in Wiesbaden

Fortuna Köln kann am Samstag (14 Uhr) die Tabellenführung in der 3. Liga verteidigen. Allerdings hat die Elf von Trainer Uwe Koschinat mit der Partie beim SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr) eine schwere Aufgabe vor der Brust. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm ist gut in die Saison gestartet. Zu Hause hielt die Elf bislang bei zwei Siegen die Null. Der Coach hat Respekt vor den Gästen. " Fortuna Köln steht nicht zufällig da oben ", bewertete Rehm jüngst den Gegner im "Kicker". Acht Kölner Spieler erzielten bislang zwölf Treffer.

Münster bei heimschwachen Rostockern

Der SC Preußen Münster greift erst am Sonntag (14 Uhr) in das Spielgeschehen ein. Auf dem Programm steht die Auswärtspartie bei Hansa Rostock an. Die Gastgeber stehen zwar nach fünf Spieltagen auf dem fünften Tabellenplatz. Allerdings gelangen alle drei Siege auswärts. Die Preußen sind auswärts hingegen noch ungeschlagen, enttäuschten aber zuletzt mit zwei aufeinanderfolgenden Heimniederlagen gegen Bremen und Magdeburg. "Ein Auswärtsspiel in Rostock ist zwar keine leichte Aufgabe, aber uns muss das keine Angst machen" , sagte Münsters Trainer Benno Möhlmann. "Wir müssen in den 90 Minuten auf dem Platz Farbe bekennen, in der Defensive möglichst nichts zulassen und vorne kaltschnäutziger sein."

