3. Liga - Jubel in Duisburg, Aufstieg perfekt

Der MSV Duisburg hat's geschafft: Die Zebras sichertem sich am vorletzten Spieltag mit einem Sieg bei Fortuna Köln den Aufstieg in die Zweite Liga und tauchten das Kölner Südstadion in ein blau-weißes Fahnenmeer.