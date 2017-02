Arminia Bielefeld ist "heiß" auf Frankfurt

Die Fußballprofis des abstiegsbedrohten Zweitligisten Arminia Bielefeld sind laut Trainer Jürgen Kramny "heiß" auf das Viertelfinale im DFB-Pokal beim viermaligen Cupgewinner Eintracht Frankfurt. "Das Ziel ist natürlich, eine Runde weiter zu kommen" , sagte Kramny am Montag (27.02.2017).

Im Pokal nie chancenlos

Der ehemalige Stuttgarter Erstligacoach hält sein Team beim Bundesliga-Tabellensechsten zwar für den Außenseiter, glaubt aber auch an eine Sieg-Möglichkeit: "Im Pokal ist man nie chancenlos." Letztmals stand Bielefeld vor zwei Jahren in der Vorschlussrunde, verlor aber am 29. April 2015 0:4 gegen den späteren Pokalsieger VfL Wolfsburg.

Yabo und Staude fehlen der Arminia

Kramny muss am Dienstag (18.30 Uhr), drei Tage nach dem 2:2-Achtungserfolg der Ostwestfalen in der 2. Liga bei Hannover 96, auf den verletzten Reinhold Yabo und den gesperrten Keanu Staude verzichten. Bielefelds Verteidiger Sebastian Schuppan kündigte für das Duell mit Frankfurt an, "die Großen ärgern" zu wollen. Wichtiger sei indes das bevorstehende Abstiegsduell mit Erzgebirge Aue am kommenden Sonntag.

dpa/red | Stand: 27.02.2017, 14:22