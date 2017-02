Schnee in Lotte gefährdet Pokalspiel gegen 1860

Der neuerliche Wintereinbruch in der Region Osnabrück gefährdet womöglich die Austragung des Pokalspiels am Mittwochabend (08.02.17) um 18.30 Uhr gegen 1860 München. Aufgrund des starken Schneefalls ist der Platz nach einem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung derzeit unbespielbar. Auch Teile der Tribüne, die in Lotte nicht komplett überdacht ist, sowie Zufahrtswege zum Stadion sind verschneit.

Der Verein hat die Anhänger auf seiner Facebookseite aufgerufen, bei der Räumung des Platzes zu helfen. "Wir brauchen eure Unterstützung für heute Abend, damit gespielt werden kann", heißt es in der Mitteilung. "Bringt eure Schneeschieber mit und lasst uns ab sofort gemeinsam den Platz räumen." Als Gegenleistung stellte der Klub vor Ort Heißgetränke in Aussicht.

Pokalschreck Lotte hofft auf nächsten Coup

Die Uhren ticken anders in Lotte, wo das Stadion nicht wie sonst im Profifußball üblich, mit einer Rasenheizung ausgestattet ist. Dass man den Ort nicht mehr nur mit einem vollgestopften Autobahnkreuz bei Osnabrück verbindet, sondern auch mit erfolgreichem Fußball, verdankt Lotte seinen Sportfreunden. Die Mannschaft hat es in wenigen Monaten vom Aufsteiger in die Dritte Liga zum veritablen Pokalschreck geschafft. Nun wartet mit dem Zweitligisten aus München der nächste klassenhöhere Klub.