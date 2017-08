Das ganz große Los für den TuS Erndtebrück

Bis Freitagmorgen (11.08.2017) wurden für das Spiel der 1. DFB -Pokal-Runde im Siegener Leimbachstadion mehr als 12.000 Tickets verkauft. Die TuS-Geschäftsleitung rechnet am Ende mit 15.000 Zuschauern – das ist neuer Vereins-Rekord.

5.000 Eintracht-Fans reisen an

Florian Schnorrenberg

"Ich hoffe, dass uns diese Rekordkulisse beflügelt" , sagt TuS -Trainer Florian Schnorrenberg. "Die Jungs sind unglaublich heiß darauf, sich mit dem Pokalfinalisten aus dem letzten Jahr zu messen!" Frankfurt sei der größte Gegner, gegen den Erndtebrück je gespielt habe.

Der Gegner aus Hessen bringt zu dem Spiel am Samstag (12.08.2017) 5.000 Fans mit. Eintracht Frankfurts Pressesprecher Carsten Knoop sagt, man erwarte keine Feindseligkeiten zwischen rivalisierenden Fangruppen. Trotzdem bereitet sich die Siegener Polizei gründlich auf das Spiel vor.

Polizei wird Fans notfalls trennen

Die Polizisten stehen am Samstag unter anderem am Siegener Bahnhof bereit, weil am Mittag ein Sonderzug aus Frankfurt eintrifft. Wenn es sein muss, bringen sie die Fans beider Teams getrennt voneinander zum Stadion.

Am Samstag endlich wieder was los im Leimbachstadion

Bevor das Spiel losgeht, werden die Fans von Sicherheitsleuten kontrolliert. Feuerwerkskörper und Böller sind tabu. Polizei-Pressesprecher Georg Baum kündigt an: "Verstöße werden konsequent geahndet. Wir weisen darauf hin, dass der ganze Stadionbereich videoüberwacht ist."

Unterstützt wird die Siegener Polizei von Bereitschaftspolizisten aus dem Rheinland. Ein Teil der Leimbachstraße zwischen Stadtmitte und Autobahn-Anschlussstelle Siegen-Süd wird ab etwa 13 Uhr und bis nach Spielende komplett gesperrt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.