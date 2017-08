Tedesco: "Kein Spaziergang"

"Es war kein Spaziergang, aber das war uns von Anfang an klar. Wir sind geduldig geblieben und hatten zwischendurch sicher auch Glück, nicht in Rückstand zu geraten" , sagte Tedesco: "Der Einzug in die zweite Runde war verdient, aber es war ein schweres Stück Arbeit."

Konopljanka erlöste die Schalker im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Der eingewechselte Leon Goretzka bereitete den Treffer vor. In der Nachspielzeit stellte erneut Konopljanka den Endstand her.

"Wir haben etwas nervös begonnen, ansonsten haben wir gut gestanden. Wir haben schon ein paar Möglichkeiten gehabt. Insgesamt war es aber der Unterschied, dass Schalke die Tore gemacht hat. Sie haben verdient gewonnen ", sagte Rene Rydlewicz, Trainer des BFC Dynamo.

Berlin konnte sich immer wieder befreien

Tedesco stand bei seiner Premiere von der ersten Minute an vor der Schalker Bank. Er dirigierte, ermutigte, beruhigte. In der Hauptstadt agierte Keeper Ralf Fährmann erstmals als Spielführer - und sah zumindest in der Anfangsphase die drückende Überlegenheit seines Teams. Allerdings fehlte es an der nötigen Präzision.

Der BFC versuchte sich immer wieder vom Druck zu befreien. Trotz einiger individueller Fehler kam das Team von Coach Rene Rydlewicz gegen Ende der ersten Halbzeit mehrfach gefährlich in den Strafraum der Gäste, verpasste jedoch die mögliche Führung.

Gastgeber blieben angriffslustig

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber angriffslustig und hatten durch einen Kopfball von David Kamm Al-Azzawe (51.) ihre beste Tormöglichkeit, kurz darauf traf Nationalspieler Goretzka auf der Gegenseite nur die Latte (58.). Berlins Torhüter Bernhard Hendl lenkte den Ball vorher noch ab. Der Österreicher machten zwischen den Pfosten ein starkes Spiel, war bei den Gegentoren aber machtlos.