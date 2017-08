MSV setzt gegen Nürnberg auf "positive Energie"

Der MSV Duisburg empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals am Montagabend (14.08.2017) den Zweitligarivalen 1. FC Nürnberg. Der "Club" ist optimal in die neue Saison gestartet - mit zwei Siegen und ohne Gegentor steht er derzeit an der Tabellenspitze.

Dennoch ist MSV-Coach Ilia Gruev vor dem Duell nicht bange: " Im Pokal hat jeder immer eine Chance. Wir werden mit viel Power und positiver Energie in das Spiel gehen. "

Wolze mit guter Erinnerung an den "Club"

Kapitän Kevin Wolze war bereits 2014 mit dem MSV in der ersten Runde gegen den FCN erfolgreich und stand beim 1:0-Sieg über 90 Minuten auf dem Platz. Das möchte er am Montag nach Möglichkeit wiederholen: " Wir haben in den ersten beiden Partien gezeigt, dass wir in der Liga bestehen können. An den Leistungen möchten wir anknüpfen, um die nächste Runde zu erreichen. "

Duisburg weiter ohne Bajic

Verzichten muss Trainer Gruev neben den beiden Langzeitverletzten Zlatko Janjic (Kreuzbandriss) und Tim Albutat (Sprunggelenks-OP) auch auf Routinier Branimir Bajic. Der 37-Jährige trainiert zwar wieder mit der Mannschaft, ein Einsatz im Pokal kommt für ihn aber zu früh. Außerdem fällt auch Baris Özbek mit Rückenproblemen weiterhin aus.

Stand: 13.08.2017, 12:30