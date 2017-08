Nach der Pause war es wieder Anton (46.), der mit einem Distanzschuss in die Arme von Bonns Torwart Alexander Monath für das erste Zeichen des zweiten Durchgangs sorgte. Bonns Mittelfeldmann Vojno Jesic schoss den Ball nach einer schönen Einzelaktion knapp über die Latte (55.). 96-Trainer Andre Breitenreiter bot in Julian Korb, Matthias Ostrzolek und Pirmin Schwegler drei Neuzugänge von Beginn an auf. Im Tor behielt Philipp Tschauner den Vorzug vor Michael Esser, der im Sommer von Darmstadt 98 gekommen war. Der neu ernannte Kapitän Prib stand erstmals mit der Binde für Hannover auf dem Platz. Der 27-Jährige hatte Manuel Schmiedebach abgelöst.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen beim Spiel