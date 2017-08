Dembele-Transfer: Watzke kontert Barca-Manager

Sicher ist: Dembélé will trotz seines bis 2021 laufenden Vertrag Borussia Dortmund in Richtung Barcelona verlassen. Dort ist man auf der Suche nach Ersatz für den nach Paris gewechselten Neymar und hat zwei Wunschspieler ausgemacht. "Wir sind nah dran, sowohl Coutinho als auch Dembélé zu verpflichten", sagte Barca-Manager Pep Segura nach der 0:2-Niederlage bei Real Madrid im Rückspiel um den spanischen Supercup in der Nacht zum Donnerstag (17.08.2017).

Watzke: "Keinen Millimeter näher gekommen"

Diese Aussage konterte BVB-Chef Joachim Watzke im Kicker. "Was er erzählt, kann ich mir nicht erklären", wird Watzke dort zitiert. "Barcelona ist dem Wunsch, Dembélés Transfer zu realisieren, bisher keinen Millimeter näher gekommen".

Unterdessen hat die Spielergewerkschaft VDV hat das Verhalten Dembélés verurteilt. Sie wirbt aber auch um Verständnis für den Spieler. " Wir als VDV empfehlen natürlich niemandem, seinen arbeitsvertraglichen Pflichten nicht nachzukommen ", sagte Geschäftsführer Ulf Baranowsky der Deutschen Presse-Agentur. " Aber man muss auch bedenken, dass wir es mit einem sehr jungen Spieler zu tun haben. Oftmals sind diese nur ein Spielball von Beratern, Vermittlern und Clubs. Sie befinden sich im Spinnennetz wirtschaftlicher Interessen ", so Baranowsky weiter.

Dembélé ist weiter suspendiert

Der 20 Jahre alte Dembélé hatte vergangene Woche unerlaubt beim Training in Dortmund gefehlt und ist aktuell vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert. Es gab bereits Gespräche zwischen dem BVB und Barca, eine Einigung über die frei zu verhandelnde Ablösesumme gab es aber bisher nicht. Zuletzt soll das Angebot bei 90 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den talentierten Franzosen gelegen haben. Eine Offerte, die der BVB ausschlug.

Stand: 17.08.2017, 12:16